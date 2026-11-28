Venerdì pomeriggio è stata inaugurata la nuova sede del Centro per le Famiglie del Comune di Rimini a Miramare, spazio dedicato all’incontro, al sostegno alla genitorialità e alla socializzazione.

La nuova sede, ospitata in via Losanna 16 negli spazi dell’ex nido d’infanzia Pollicino, nasce infatti per avvicinare alle famiglie di Miramare e dei quartieri della zona sud servizi e opportunità molto attesi dalle famiglie. Durante il pomeriggio inaugurale genitori e bambini hanno potuto conoscere gli ambienti e partecipare ai piccoli laboratori e alle attività proposte, mentre per i più piccoli è stato allestito un angolo dedicato al gioco e alla scoperta.

Da dicembre il nuovo spazio inizierà progressivamente a prendere vita con un programma rivolto alle diverse fasce d’età e ai bisogni delle famiglie. Sono previsti laboratori per bambini e genitori, occasioni di incontro e socializzazione per i piccolissimi e appuntamenti di confronto e approfondimento dedicati agli adulti.

La sede di Miramare affiancherà quella principale del Centro per le Famiglie e ospiterà alcuni dei principali servizi rivolti ai genitori: lo Sportello Informafamiglie, per ricevere informazioni e orientamento sulle opportunità presenti nel territorio, il counseling genitoriale, la mediazione familiare, gruppi di confronto e incontri tematici. Troveranno inoltre spazio attività ludiche e laboratoriali, ambienti di gioco per i bambini da zero a sei anni e il punto Pappa & Pannolino.

Un’apertura partecipata, alla presenza del sindaco Jamil Sadegholvaad, dell’assessore alla Protezione sociale Kristian Gianfreda, del Vicario generale e anche parroco della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Miramare don Maurizio Fabbri e degli operatori del Centro per le Famiglie.