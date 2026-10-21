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Casa futura: un progetto di autonomia per ragazzi con disabilità

In foto: l’assessore alla protezione sociale Kristian Gianfreda
l’assessore alla protezione sociale Kristian Gianfreda
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Redazione
   
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Uscire dal nido famigliare per sperimentare una esperienza di coabitazione, capace di stimolare l’autonomia e l’indipendenza dei giovani con disabilità. Si chiama ‘Casa futura’ il progetto avviato dall’Amministrazione Comunale di Rimini che coinvolge il Distretto sanitario nord, pensato per promuovere percorsi strutturati e personalizzati rivolti alle persone con disabilità medio-grave che si affacciano alla vita adulta, attraverso un programma di co-housing assistito.

Si tratta di un progetto innovativo che poggia su un’esigenza crescente, quella di accompagnare i giovani affetti da gravi disabilità psichiche in un percorso di vita per quanto possibile indipendente dalla famiglia di appartenenza – sottolinea l’assessore alla protezione sociale Kristian GianfredaL'obiettivo è stimolare lo sviluppo di abilità e capacità personali, l’autodeterminazione e il protagonismo, attraverso esperienze concrete di condivisione e di scambio, accompagnati e supportati educatori e operatori specializzati. Abbiamo scelto di abbracciare questa esperienza, sicuramente sfidante, grazie ad un confronto con le famiglie dei giovani con disabilità, ascoltandone bisogni e anche preoccupazioni: genitori che ogni giorno oltre a pensare al benessere quotidiano del proprio figlio o figlia, pensano al futuro, al ‘dopo di noi’, a garantire la migliore qualità della vita possibile anche quando la rete parentale sarà più fragile”.

Il progetto ‘Casa futura’, approvato dalla Giunta comunale, coinvolgerà un numero limitato di giovani che vivranno insieme in un immobile che sarà individuato in fase di progettazione. Si metteranno alla prova nella quotidianità, imparando la cura di sé, la gestione della casa e del denaro, l’organizzazione del tempo. 

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