Paolo Rambaldi muore in incidente. Una vita tra Italia in Miniatura e il rugby

E' Paolo Rambaldi, imprenditore riminese legato alla storia di Italia in Miniatura e negli ultimi anni al rugby locale, la vittima dell'incidente avvenuto martedì nelle campagne di Montefiore Conca (vedi notizia). Aveva 73 anni. Figlio di Ivo Rambaldi, ha preso in mano per decenni la gestione dello storico parco tematico di Viserba fino al 2019. Nel 2020 era diventato presidente del Rimini Rugby. La data delle esequie non è stata ancora fissata.

La dichiarazione della famiglia:

Con il cuore a pezzi, annunciamo che il 20 ottobre 2026, Paolo Rambaldi, non è più fra noi.

Paolo era nato per essere portatore di gioia, di coraggio e di visione.

Figlio del fondatore di Italia in Miniatura, non ci sono fotografie di Paolo che non esprimano la sua grande energia buona e il suo carisma. Dalle immagini che lo vedono ragazzino, lavorare per costruire il parco che Paolo ha guidato per oltre quarant'anni, a quelle dove ha portato il rugby ai piedi di palazzi storici. Paolo, ha dato intensità a ogni istante della sua vita e a quella degli altri. Lo ha sempre animato la passione inesauribile, che poneva in ogni cosa, l'apertura alle sfide, la fiducia nel potere di dar vita ai sogni e il desiderio di rendere indimenticabili i momenti trascorsi insieme.

L’ironia e la leggerezza con le quali affrontava la vita, la capacità di creare meraviglie, e la serenità che trasmetteva, sono quanto ci sostiene in questo momento devastante.

Da parte dell'intera famiglia, ringraziamo di cuore tutti quelli che ci stanno manifestando vicinanza e affetto.

Le informazioni sulle esequie saranno comunicate appena possibile. Chiediamo di rispettare la nostra riservatezza in questo momento.

La moglie Clare, i figli Julie, Ivo, Claudio, Romeo, le sorelle Silvia, Lisa, Ivana con le loro famiglie.