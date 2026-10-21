  
Indietro
menu
menu

travolto da un trattore

Paolo Rambaldi muore in incidente. Una vita tra Italia in Miniatura e il rugby

In foto: Paolo Rambaldi
Paolo Rambaldi
di
Redazione
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

E' Paolo Rambaldi, imprenditore riminese legato alla storia di Italia in Miniatura e negli ultimi anni al rugby locale, la vittima dell'incidente avvenuto martedì nelle campagne di Montefiore Conca (vedi notizia). Aveva 73 anni. Figlio di Ivo Rambaldi, ha preso in mano per decenni la gestione dello storico parco tematico di Viserba fino al 2019. Nel 2020 era diventato presidente del Rimini Rugby. La data delle esequie non è stata ancora fissata.

La dichiarazione della famiglia:

Con il cuore a pezzi, annunciamo che il 20 ottobre 2026, Paolo Rambaldi, non è più fra noi.
Paolo era nato per essere portatore di gioia, di coraggio e di visione.
Figlio del fondatore di Italia in Miniatura, non ci sono fotografie di Paolo che non esprimano la sua grande energia buona e il suo carisma. Dalle immagini che lo vedono ragazzino, lavorare per costruire il parco che Paolo ha guidato per oltre quarant'anni, a quelle dove ha portato il rugby ai piedi di palazzi storici. Paolo, ha dato intensità a ogni istante della sua vita e a quella degli altri. Lo ha sempre animato la passione inesauribile, che poneva in ogni cosa, l'apertura alle sfide, la fiducia nel potere di dar vita ai sogni e il desiderio di rendere indimenticabili i momenti trascorsi insieme.

L’ironia e la leggerezza con le quali affrontava la vita, la capacità di creare meraviglie, e la serenità che trasmetteva, sono quanto ci sostiene in questo momento devastante.
Da parte dell'intera famiglia, ringraziamo di cuore tutti quelli che ci stanno manifestando vicinanza e affetto.

Le informazioni sulle esequie saranno comunicate appena possibile. Chiediamo di rispettare la nostra riservatezza in questo momento.

La moglie Clare, i figli Julie, Ivo, Claudio, Romeo, le sorelle Silvia, Lisa, Ivana con le loro famiglie.

Altre notizie
i lavori a Piazzale Boscovich
e la spiaggia libera

Dune, percors pedonali e zone d'ombra. Restyling in vista per p.le Boscovich
di Redazione
l’assessore alla protezione sociale Kristian Gianfreda
distretto rimini nord

Casa futura: un progetto di autonomia per ragazzi con disabilità
di Redazione
Palazzo del Fulgor
interventi sui contenitori

Lastre del portico del Fulgor da sistemare. La giunta approva investimento
di Redazione
la misteriosa scomparsa di W
a Bellaria Igea Marina

Cambio di data all'Astra per 'La misteriosa scomparsa di W' con Ambra Angiolini
di Redazione
gli ospiti di Fuori dall'Aula
Verso il voto a Rimini

A Fuori dall'Aula ospiti Galvani (Prc), Elli (Rimini al Centro) e Galli (FN)
di Redazione
Calcio: risultati e classifica
Serie A
Serie B
Serie C girone B
Serie D girone D
Serie D girone F
Eccellenza girone B
Promozione girone D
Prima categoria girone G
Prima categoria girone H
Seconda categoria girone O
Seconda categoria girone P
Terza categoria Rimini girone A
Terza categoria Rimini girone B
Femminile Promozione girone B
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO