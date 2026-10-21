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Verso il voto a Rimini

A Fuori dall'Aula ospiti Galvani (Prc), Elli (Rimini al Centro) e Galli (FN)

In foto: gli ospiti di Fuori dall'Aula
gli ospiti di Fuori dall'Aula
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La nuova puntata della trasmissione Fuori dall'Aula si proietta verso le amministrative del 2027 a Rimini. In studio ci saranno i rappresentanti di tre liste, attualmente non presenti in consiglio comunale, pronte a correre però per la prossima tornata elettorale. Ospiti Bruno Galli di Futuro Nazionale, Raimondo Elli di Rimini al Centro e Savio Galvani di Rifondazione Comunista che sta lavorando al progetto Rimini in Comune - Diritti a Sinistra. Racconteranno del percorso verso il voro e si confronteranno sulle priorità per Rimini. 

Appuntamento alle 20.20 su Icaro TV (canale 18)

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