Cambio di data all'Asta per 'La misteriosa scomparsa di W' con Ambra Angiolini
Per motivi organizzativi lo spettacolo La misteriosa scomparsa di W, con Ambra Angiolini previsto per giovedì 22 ottobre, è spostato a domenica 1 novembre, sempre al Cinema Teatro Astra alle ore 21:00.
I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. Chi non potesse partecipare può richiedere il rimborso entro martedì 27 ottobre, scrivendo su WhatsApp al 3515365686.
Lo spettacolo:
La misteriosa scomparsa di W nasce dall’universo poetico e irriverente di Stefano Benni e segna il debutto alla regia di Ambra Angiolini. In scena c’è W, una donna che una mattina apre gli occhi e sente che qualcosa non torna più: le abitudini, le relazioni, il senso stesso delle cose. Da lì comincia un viaggio tragicomico, fatto di ironia e malinconia, in cui W raccoglie i pezzi di sé e prova a rimetterli insieme davanti al pubblico.
Ed è difficile non ripensare ad Alda Merini, quando diceva “Mi sveglio sempre in forma e mi deformo attraverso gli altri.” È un po’ la storia di W, ed è un po’ la storia di tutti noi, ci svegliamo integri e poi le aspettative, gli sguardi, i ruoli da recitare, il bisogno di piacere, tutto questo ci plasma; senza accorgercene diventiamo la forma che gli altri si aspettano.
Questo spettacolo fa il percorso inverso, parte dalla deformazione e cerca la strada per tornare a sé. E lo fa insieme al pubblico, in una specie di confessione collettiva in cui la fragilità smette di essere un difetto e diventa il punto da cui ripartire.