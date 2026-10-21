Lastre del portico del Fulgor da sistemare. La giunta approva investimento

Interventi da 100mila euro per i contenitori culturali riminesi. La Giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per la realizzazione di interventi che riguardano il Palazzo del Fulgor, dove occorre ripristinare alcune lastre di rivestimento nel protiro che sono state danneggiate; l’implementazione delle dotazioni impiantistiche ai Palazzi dell’Arte, al Fellini Museum e alla Domus del Chirurgo; infine l’esecuzione di alcuni lavori di adeguamento ai fini della sicurezza antincendio.