interventi sui contenitori
Lastre del portico del Fulgor da sistemare. La giunta approva investimento
In foto: Palazzo del Fulgor
di Redazione
1 min
Interventi da 100mila euro per i contenitori culturali riminesi. La Giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per la realizzazione di interventi che riguardano il Palazzo del Fulgor, dove occorre ripristinare alcune lastre di rivestimento nel protiro che sono state danneggiate; l’implementazione delle dotazioni impiantistiche ai Palazzi dell’Arte, al Fellini Museum e alla Domus del Chirurgo; infine l’esecuzione di alcuni lavori di adeguamento ai fini della sicurezza antincendio.
Altre notizie
travolto da un trattore
Paolo Rambaldi muore in incidente. Una vita tra Italia in Miniatura e il rugby
di Redazione
VIDEO
a Bellaria Igea Marina
Cambio di data all'Astra per 'La misteriosa scomparsa di W' con Ambra Angiolini
di Redazione
Verso il voto a Rimini
A Fuori dall'Aula ospiti Galvani (Prc), Elli (Rimini al Centro) e Galli (FN)
di Redazione
sulla base del fatturato
Classifica Grant Thornton Stax. IEG nei primi 20 organizzatori di fiere al mondo
di Redazione
il Metromare 'fantasma'
Delibera su ampliamento fiera. Gli ambientalisti: quello che lo studio non dice
di Redazione