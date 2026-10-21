Classifica Grant Thornton Stax. IEG nei primi 20 organizzatori di fiere al mondo
Italian Exhibition
Tra gli altri top player della classifica appaiono anche partner industriali o commerciali di IEG.
A partire da Informa Markets, leader globale del settore, che si piazza al primo posto ed è partner di IEG con JGT Dubai per la filiera dell’oro e del gioiello che in Italia e in Europa ha la sua massima espressione in Vicenzaoro. Inoltre, Informa Markets organizzerà nel quartiere fieristico di Rimini, in contemporanea a Macfrut, Growtech Europe 2027 sulle tecnologie pre-raccolta in agricoltura.
Nella classifica di Grant Thornton Stax anche Nürnberg Messe, ospite nel quartiere fieristico di Vicenza di IEG per Focus on PCB. E ancora, Deutsche Messe, partner di IEG per Ecomondo Mexico e la collaborazione per
Corrado Peraboni
Grant Thornton Stax, ha sede a Boston ed è una prestigiosa realtà di consulenza strategica globale specializzata in società di private equity, società sostenute da PE, hedge fund e banche di investimento.
Commenta Corrado Peraboni , AD di Italian Exhibition Group: “