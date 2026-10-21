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sulla base del fatturato

Classifica Grant Thornton Stax. IEG nei primi 20 organizzatori di fiere al mondo

In foto: @Italian Exhibition Group
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Redazione
   
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 Italian Exhibition Group (IEG) è l’unica società italiana nella classifica Grant Thornton Stax che individua e analizza i 20 top player mondiali del settore fieristico. La classifica è basata sul fatturato esclusivamente prodotto dalle manifestazioni organizzate direttamente dai player.
Tra gli altri top player della classifica appaiono anche partner industriali o commerciali di IEG.
A partire da Informa Markets, leader globale del settore, che si piazza al primo posto ed è partner di IEG con JGT Dubai per la filiera dell’oro e del gioiello che in Italia e in Europa ha la sua massima espressione in Vicenzaoro. Inoltre, Informa Markets organizzerà nel quartiere fieristico di Rimini, in contemporanea a Macfrut, Growtech Europe 2027 sulle tecnologie pre-raccolta in agricoltura.
Nella classifica di Grant Thornton Stax anche Nürnberg Messe, ospite nel quartiere fieristico di Vicenza di IEG per Focus on PCB. E ancora, Deutsche Messe, partner di IEG per Ecomondo Mexico e la collaborazione per Electricity Transformation Canada. 

 

Corrado Peraboni

Grant Thornton Stax, ha sede a Boston ed è una prestigiosa realtà di consulenza strategica globale specializzata in società di private equity, società sostenute da PE, hedge fund e banche di investimento.
Commenta Corrado Peraboni , AD di Italian Exhibition Group: “Un risultato che conferma la costante crescita del gruppo ed il suo radicamento internazionale. Non è un caso che il nostro è il gruppo italiano con la maggiore quota di fatturato estero consolidato e l’elemento che considero più importante è la costanza. Essendo da diversi anni in questo ranking, il significato è la costante presenza di IEG ai vertici internazionali.” Giova sottolineare che la crescita non sta mortificando la redditività: il focus non è solo sulla crescita ma guarda alla creazione di valore per i territori, gli azionisti e le aziende che serviamo con le nostre fiere.”

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