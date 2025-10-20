A Santarcangelo una spettacolare “Partita dei Diritti" per i bambini di Gaza

https://www.icaroplay.it/programmi/in-campo-per-i-diritti-una-partita-di-calcio-per-aiutare-gaza/

Cantanti e musicisti romagnoli, ma anche rappresentanti delle istituzioni come il sindaco “di casa” Filippo Sacchetti, il senatore Marco Croatti fra i protagonisti della spedizione di pace della Flottilla (ci sarà con un ruolo originale anche la giornalista riminese Michela Monte che era a sua volta a bordo), il Vescovo di Rimini Monsignor Nicolò Anselmi, uomini e donne per una sera tutti/e con gli scarpini bullonati ai piedi a sfidarsi sul prato del Valentino Mazzola per garantire equità a tutti e per aiutare EducAid (proprio quest’anno al 25esimo anno di attività) a costruire una “Scuola tenda” per i bambini della striscia di Gaza: Santarcangelo si prepara a vivere una serata all’insegna della grande solidarietà e del divertimento e dà appuntamento lunedì 27 ottobre alle 20 allo stadio.

“Prima di tutto voglio ringraziare tutti anche a nome della città che rappresento: siamo un territorio senza confini, Santarcangelo ha un forte senso di comunità, una coscienza collettiva con cui abbiamo attuato un movimento di resistenza culturale molto importante al massacro in corso a Gaza. Ricordo fra le tante iniziative una tombola per Gaza o il Premio Pace, abbiamo cercato di muovere ogni leva e questa iniziativa mette in campo due elementi come la cultura e lo sport che muovono molte cose e hanno bisogno della pace per poter concretizzarsi". E’ la fotografia di cosa significhi partecipazione attiva dei cittadini e dà un senso a tutti” aggiunge il sindaco Filippo Sacchetti, cui fa eco Alice Parma: “La cosa più bella è la partecipazione, vedere tante persone che si sono messe in gioco ricostruendo l’equipaggio di terra e quello che era in mare sulle barche per voler portare un aiuto. Sono qui perché come tutti voglio rispondere alla domanda “cosa posso fare?” e rappresento la Regione Emilia Romagna che ha interrotto i rapporti istituzionali con Israele. EducAid è centrale nelle politiche di pace e riesce a portare in mezzo al massacro azioni concrete attraverso operatori umanitari straordinari. Un ringraziamento enorme va poi rivolto agli artisti, perché la musica è un veicolo unico di quella parte di mondo che non ha mai avuto paura di prendere posizione”

Fra i protagonisti della partita, anche il Vescovo Monsignor Nicolò Anselmi, entusiasta di indossare gli scarponcini bullonati: “Ringrazio dell’invito e 30-45 buoni secondi li assicuro - sorride - perché tutto quello che si può fare per costruire una coscienza e una cultura di pace è fondamentale. Sono stato stimolato anche dal mio “vice capo", il Papa, che dieci giorni fa ha scritto la sua prima lettera intitolata “Amore per i poveri” e direi che a Gaza se ne è creata purtroppo tantissima di povertà, materiale e anche educativa”

AUTOTUNERS VS ORCHESTRALES: TUTTI I 54 PROTAGONISTI E L’ASTA

Sono ben 54 i cantanti e musicisti pronti a scendere in campo per i diritti. Fra i primi, che si sono ribattezzati “Autotuners”, ci saranno come detto anche il Vescovo Monsignor Nicolò Anselmi, il sindaco Filippo Sacchetti e il senatore Marco Croatti, che giocheranno insieme a Daniele Maggioli e Antonio Ramberti del Duo Bucolico, Edgard Allan Pop, Lorenzo Semprini, Lorenzo Kruger, Giacomo Toni, Andrea Amati, Vasco Abbondanza, Houdini Righini, Stefano Zambardino, Denise Battaglia, Silvia Darma, Andrea Rossini, Massimo Modula, Filippo Malatesta, Marcello Espana, Sabrina Rocchi, Sandri, Barbara Suzzi, Marco Voraci, G.em, Carlos Forero, Slat e Giovanni Casadei. Allenatrice Giorgia Spada, coadiuvata e guidata dai preparatori tecnici Davide “Lodo” Lodovichetti e Marco Polazzi.

A dirigere gli “Orchestrales” dalla panchina sarà invece Michela Monte, con collaboratori tecnici d’eccezione il giornalista Gigi Riva e Fabio Biondi. A scendere in campo saranno invece Marco Mantovani, Franco Mongiusti, Gianguido Maggioli, Francesco Mussoni, Massimiliano Morini, Alessandro Pagliarani, Giuseppe Del Magno, Pasquale Montuori, Camilla Perinelli, Dj Fullnelson, Margherita Marsciani, Alessandra Valentini, Costantino Valentini, Renato Elia, Elena Pozzi, Enrico Giannini, Gianluca Morelli, Davide Tura, la presidente di Anpi Santarcangelo Giusi Delvecchio, Francesco Pesaresi, Jacktea, Alfredo Nuti, Giovanni Cricca, Nicolò Fiori, Sara Galli, Nicola Fanti e Marco Molari.

Variegata e degna di nota anche la squadra dei presentatori (Andy Macfarlane dei Mutoid e la poetessa Annalisa Teodorani) e quella dei telecronisti (la consigliera regionale ed ex sindaca Alice Parma, Fabio Caldari e Valentino Berti di Radio Gamma). L’arbitro sarà Giacomo Contestabile e i consolle ad animare la serata ecco Dj Elio e Dj Andrea Not.

A fine gara, saranno messi all’asta i quadri donati dagli artisti a EducAid in occasione di “Voci per Gaza”per contribuire alla raccolta per nuove tende-scuola.