moto ondoso in aumento

Folate di garbino in arrivo. Allerta meteo per giovedì

In foto: repertorio (Pexels)
repertorio (Pexels)
di Redazione   
Mer 22 Ott 2025 16:49 ~ ultimo agg. 16:51
Per giovedì la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emanato un'allerta meteo che in provincia di Rimini riguarda il vento: livello arancione per le alture, giallo (il più basso) per il resto della provincia per forti folate di garbino. Previsto anche mare mosso e la possibilità di deboli precipitazioni. Il garbino farà anche aumentare le temperature di qualche grado.

Per la giornata di giovedì 23 ottobre sono previste condizioni di tempo perturbato, con venti sud-occidentali di burrasca
forte (tra 74 km/h e 88 km/h) sui crinali appenninici, in particolare quelli del settore occidentale ed orientale; venti di
burrasca moderata (tra 62 km/h e 74 km/h) sulle zone collinari/pianure dei settori orientale e occidentale, mentre su quello
centrale la ventilazione intensa interessa solo i rilievi e fascia pedemontana. E' atteso un aumento del moto ondoso fino a molto mosso al largo; non si escludono localizzati fenomeni di erosione e inondazione
dell'arenile, particolarmente nella costa nord. 

Le previsioni di Arpae.

