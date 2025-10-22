Folate di garbino in arrivo. Allerta meteo per giovedì

Per giovedì la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emanato un'allerta meteo che in provincia di Rimini riguarda il vento: livello arancione per le alture, giallo (il più basso) per il resto della provincia per forti folate di garbino. Previsto anche mare mosso e la possibilità di deboli precipitazioni. Il garbino farà anche aumentare le temperature di qualche grado.

Per la giornata di giovedì 23 ottobre sono previste condizioni di tempo perturbato, con venti sud-occidentali di burrasca

forte (tra 74 km/h e 88 km/h) sui crinali appenninici, in particolare quelli del settore occidentale ed orientale; venti di

burrasca moderata (tra 62 km/h e 74 km/h) sulle zone collinari/pianure dei settori orientale e occidentale, mentre su quello

centrale la ventilazione intensa interessa solo i rilievi e fascia pedemontana. E' atteso un aumento del moto ondoso fino a molto mosso al largo; non si escludono localizzati fenomeni di erosione e inondazione

dell'arenile, particolarmente nella costa nord.

Le previsioni di Arpae.