Riccione, la ruota panoramica sul mare pronta per illuminare la città

È pronta e già visibile sullo skyline della città la ruota panoramica di Riccione, l’attrazione affacciata sul mare che da oggi torna a svettare in piazzale Roma. Alta 55 metri, con 28 cabine trasparenti, la struttura è larga 21 metri e con una profondità di 19 metri, pesa 290 tonnellate ed è illuminata da 25mila lampadine led.

L’apertura ufficiale al pubblico della ruota è fissata per sabato 25 ottobre, con orari che varieranno a seconda dei giorni: nei festivi e prefestivi dalle 10 alle 24, nei feriali dalle 15 alle 23. Durante il periodo natalizio, gli orari saranno ulteriormente prolungati per permettere a residenti e turisti di godere della magia delle feste dall’alto. Il costo del biglietto per gli adulti sarà di 10 euro, mentre per i bambini sotto i 7 anni è previsto un prezzo ridotto di 7 euro. Per le famiglie, saranno disponibili due soluzioni convenienti: il Family Pass da 25 euro, valido per due adulti e un bambino fino a 10 anni, e il Family Pass da 30 euro, che copre due adulti e due bambini. L’installazione della ruota panoramica è a cura della società Theweel Srl che garantirà la presenza dell’attrazione in piazzale Roma per due stagioni natalizie consecutive, fino al 2027.