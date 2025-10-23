Carabinieri di Saludecio
Alcolici a minorenni: chiuso un circolo ricreativo
In foto: repertorio
di Redazione
1 min
Gio 23 Ott 2025 10:24 ~ ultimo agg. 10:55
Acolici serviti anche a clienti minorenni. I Carabinieri della Stazione di Saludecio hanno notificato un provvedimento di sospensione della licenza per dieci giorni ad un circolo ricreativo del territorio dopo aver appurato, nel corso di un controllo, questa attività illecita. L’accertamento ha fatto poi emergere comportamenti ritenuti idonei a pregiudicare l’ordine e la sicurezza pubblica. Il Questore di Rimini ha quindi disposto la temporanea chiusura del locale, ritenendo necessario interrompere situazioni potenzialmente pericolose e garantire il rispetto della legalità.
Altre notizie
da sabato 25 ottobre
Riccione, la ruota panoramica sul mare pronta per illuminare la città
di Redazione
di Redazione
con speaker internazionali
Digitale: a Rimini 2.000 persone a Z!ng, l'evento di Var Group sulla tecnologia
di Redazione
nel 'bunker' del Consiglio
Il bilancio del Gruppo Lisi: '4 anni di resistenza per la Rivoluzione Gentile'
di Redazione
Meteo Rimini