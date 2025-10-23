  
Indietro
menu
menu

Carabinieri di Saludecio

Alcolici a minorenni: chiuso un circolo ricreativo

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 23 Ott 2025 10:24 ~ ultimo agg. 10:55
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Acolici serviti anche a clienti minorenni. I Carabinieri della Stazione di Saludecio hanno notificato un provvedimento di sospensione della licenza per dieci giorni ad un circolo ricreativo del territorio dopo aver appurato, nel corso di un controllo, questa attività illecita. L’accertamento ha fatto poi emergere comportamenti ritenuti idonei a pregiudicare l’ordine e la sicurezza pubblica. Il Questore di Rimini ha quindi disposto la temporanea chiusura del locale, ritenendo necessario interrompere situazioni potenzialmente pericolose e garantire il rispetto della legalità.

Altre notizie
ruota panoramica
da sabato 25 ottobre

Riccione, la ruota panoramica sul mare pronta per illuminare la città
di Redazione
la locandina
sabato a Rimini

Il percorso senologico. I servizi del territorio riminese. Un convegno pubblico
di Redazione
Zing a Rimini
con speaker internazionali

Digitale: a Rimini 2.000 persone a Z!ng, l'evento di Var Group sulla tecnologia
di Redazione
repertorio (Pexels)
moto ondoso in aumento

Folate di garbino in arrivo. Allerta meteo per giovedì
di Redazione
Gloria Lisi e Stefano Brunori
nel 'bunker' del Consiglio

Il bilancio del Gruppo Lisi: '4 anni di resistenza per la Rivoluzione Gentile'
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO