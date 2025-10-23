Alcolici a minorenni: chiuso un circolo ricreativo

Acolici serviti anche a clienti minorenni. I Carabinieri della Stazione di Saludecio hanno notificato un provvedimento di sospensione della licenza per dieci giorni ad un circolo ricreativo del territorio dopo aver appurato, nel corso di un controllo, questa attività illecita. L’accertamento ha fatto poi emergere comportamenti ritenuti idonei a pregiudicare l’ordine e la sicurezza pubblica. Il Questore di Rimini ha quindi disposto la temporanea chiusura del locale, ritenendo necessario interrompere situazioni potenzialmente pericolose e garantire il rispetto della legalità.