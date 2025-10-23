  
sabato a Rimini

Il percorso senologico. I servizi del territorio riminese. Un convegno pubblico

la locandina
la locandina
di Redazione   
Gio 23 Ott 2025 09:22 ~ ultimo agg. 09:36
Sabato dalle 9 alle 13 al Palazzo del Turismo in piazzale Fellini a Rimini si terrà il convegno, aperto a professionisti e cittadinanza, "Il percorso senologico. I servizi del territorio riminese". Il convegno è promosso da un gruppo di associazioni a sostegno delle donne pazienti di tumore col patrocinio dei comun di Rimini e Santarcangelo e Ausl. Tra i relatori, i professionisti della breast unit di Rimini. L'iniziativa rientra nell'ambito del mese della prevenzione del tumore al seno.

 

 

 

