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Scuole e allarmismo social sui disordini: Riccione intensifica i controlli

In foto: repertorio (Pexels)
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Redazione
   
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Anche Riccione alza l'attenzione sulle scuole dopo l’ondata di contenuti virali, tra registrazioni vocali e schermate condivise nei gruppi di messaggistica giovanili, sta interessando in questi giorni diverse città italiane e l’intera Romagna, compresa la realtà riccionese. I messaggi, al momento senza concreti riscontri, alludono ad ipotetici episodi di violenza da attuarsi nei pressi degli istituti scolastici, destando apprensione tra i ragazzi e le famiglie.
Per garantire la massima tranquillità a studenti, personale e famiglie, è già operativo un potenziamento immediato dei servizi di pattugliamento e sorveglianza da parte delle forze dell’ordine negli spazi adiacenti a tutte le scuole di Riccione, garantendo un presidio costante per prevenire qualsiasi criticità.

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