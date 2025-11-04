  
Indietro
menu
menu

Sicurezza e normative europee

Allarme lupi a Rimini: l'appello di Coldiretti

In foto: Coldiretti e l'allarme lupi a Rimini
Coldiretti e l'allarme lupi a Rimini
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mar 4 Nov 2025 10:06 ~ ultimo agg. 10:16
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Prosegue l’allarme legato alla presenza dei lupi nelle aree collinari e periurbane della provincia di Rimini. Gli ultimi episodi registrati a Covignano – tre attacchi in una settimana ai danni di un allevamento nei pressi del carcere dei Casetti – confermano il rischio di perdita di controllo su queste aree.  "La Coldiretti segnala con forza la crescita incontrollata dei branchi di lupi e gli attacchi sempre più frequenti ai danni di greggi e mandrie – dichiara Guido Cardelli Masini Palazzi, Presidente di Coldiretti Rimini – abbiamo lanciato appelli, presentato documenti e richiesto interventi concreti per tutelare le aziende agricole, ma siamo rimasti inascoltati. Oggi purtroppo si è realizzato quello che temevamo: i lupi sono scesi a valle, arrivando a ridosso delle abitazioni. Ci ritroviamo con allevatori esasperati, animali sbranati e famiglie impaurite, mentre le Istituzioni continuano a trincerarsi dietro vincoli normativi europei senza proporre soluzioni efficaci". I danni provocati dai lupi non sono solo diretti, ma soprattutto indiretti – spiega il Direttore di Coldiretti Rimini Alessandro Corsini  – perché quando un allevamento subisce un attacco non si contano solo le perdite immediate, ma anche gli effetti a lungo termine: aborti tra gli animali, stress, calo nella produzione di latte e carne, costi per recinzioni e vigilanza notturna. "È inaccettabile che si debba aspettare il pericolo sotto casa per prendere coscienza del problema-conclude il Presidente Cardelli Masini Palazzi.  Servono azioni coordinate, una revisione delle normative europee e nazionali sulla gestione della fauna selvatica e soprattutto la volontà politica di intervenire prima che la situazione degeneri ulteriormente".

 

Altre notizie
Incontrare il Marecchia come si incontra un amico
Salvaguardia della città

Al via le giornate di pulizia del fiume Marecchia: insieme per la biodiversità
di Redazione
Sofia Brocchi, Rebecca Aiello e Adriana Poesio con al collo le medaglie vinte a Cesena
Ginnastica Artistica Femm.

Ginnastica Riccione Academy, pioggia di medaglie al Camp. Reg. Individuale Gold
di Icaro Sport
La vignetta di Baio dopo Rimini-Bra 1-2
Lunedì alle 19:35 su Icaro TV

Calcio.Basket del 3 novembre - Serata Calcio
di Icaro Sport
VIDEO
(@FSGC)
FSGC

Under 17: la Bulgaria si impone di slancio nell’ultima gara del girone
di Icaro Sport
Ivo Morelli, questore di Rimini (foto Migliorini)
le prime parole

Il nuovo questore di Rimini: Prevenzione dei reati e sicurezza reale le priorità
di Lamberto Abbati
VIDEO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO