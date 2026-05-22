Vincenzo Schettini ospite del Riccione Kids Family Festival

La terza edizione del Kids Family Festival, in programma dal 18 al 20 giugno a Riccione, si apre giovedì 18 giugno, in piazzale Ceccarini alle ore 21, con Vincenzo Schettini che sarà il protagonista del primo appuntamento del festival.

Il professore, celebre sul web per aver reso la fisica un fenomeno virale grazie al suo progetto “La Fisica che ci piace”, guiderà il pubblico in un viaggio tra esperimenti, curiosità scientifiche e riflessioni sulle leggi della natura, dimostrando che la scienza può essere spettacolare e divertente allo stesso tempo.

Con uno stile coinvolgente, Schettini cerca di rendere accessibili anche i concetti scientifici più complessi. Le sue competenze includono la fisica applicata, la comunicazione scientifica e l'educazione innovativa. Attraverso metodi didattici interattivi e coinvolgenti, punta a stimolare la curiosità e il coinvolgimento del pubblico.