PROGETTO DA 250 MILA EURO
Cattolica, concluso il primo stralcio dei lavori al porto-canale e darsena
In foto: dragaggio
di Redazione
2 min
E' terminato il primo stralcio di interventi di dragaggio del porto-canale e darsena peschereccia, escavazione e rimozione dei sedimenti dai fondali nel rispetto dei tempi legati all’avvio della stagione balneare e senza interferire con gli eventi in corso in queste settimane.
“Abbiamo concluso questa prima fase di lavori fondamentali per garantire adeguate condizioni di navigabilità per i motopescherecci e per le imbarcazioni da diporto – spiega l’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni – Ora i fondali del porto canale, nel tratto tra l’ingresso della darsena peschereccia e lo scalo di alaggio, sono stati liberati dai sedimenti, che, come da disposizioni di Arpae, sono stati sono stati destinati all’area di immersione oltre 3 miglia. In totale, come indicato dal piano di intervento, sul primo stralcio avevamo circa 9mila metri cubi da dragare e li abbiamo dragati tutti. A questi si aggiungano i 2.500 metri cubi di sedimenti che abbiamo rimosso all’imboccatura del canale, riconsegnandolo pulito e navigabile".
Il piano di dragaggio, del valore complessivo di 250mila euro, è interamente finanziato dalla Regione e a copertura dei costi per il primo stralcio la somma prevista è fino a 190mila euro. Il secondo stralcio è in agenda per fine 2026 o inizio 2027.
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