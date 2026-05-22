Misano, una festa per celebrare i 50 anni dei servizi educativi comunali

Cinquant’anni di storia, di crescita e di cura per l’infanzia. Il Comune di Misano Adriatico celebra il 50° anniversario dei servizi educativi comunali con una grande festa aperta alla cittadinanza, in programma venerdì 29 maggio 2026, dalle ore 16:00 alle 19:00, presso il Nido comunale di via Don Milani.

Era il 1° giugno 1976 quando venne inaugurato il Nido comunale, nella sede che ancora oggi ospita il servizio educativo cittadino, a soli cinque anni dall’approvazione della Legge 1044 del 1971 che istituiva i Nidi d’infanzia in Italia. Un traguardo importante che oggi diventa occasione per celebrare l’intero percorso educativo comunale dedicato ai bambini da 0 a 6 anni.

“Piccoli semi, grandi radici” è il titolo scelto per accompagnare questo anniversario e per raccontare, attraverso una mostra fotografica, la proposta pedagogica costruita in mezzo secolo di esperienze, formazione e attenzione alle famiglie. Un percorso che ha contribuito a far crescere generazioni di cittadini e a consolidare il senso di comunità del territorio.

Nel corso della festa si terrà anche un momento istituzionale particolarmente significativo: la scopertura ufficiale della targa con i nuovi nomi dei servizi educativi comunali, gesto simbolico che rappresenta il rinnovamento dell’identità educativa della città e il suo sguardo rivolto ai prossimi cinquant’anni.

“Questo anniversario rappresenta molto più di una semplice ricorrenza – dichiara l’Assessora alla Pubblica Istruzione Maria Elena Malpassi –. È il racconto di una comunità che, attraverso i servizi educativi, ha scelto di investire sulle bambine, sui bambini e sulle famiglie, riconoscendo fin dall’inizio il valore dell’educazione come bene pubblico fondamentale. In questi cinquant’anni sono stati seminati cura, relazioni e competenze che oggi rappresentano radici profonde per tutta la nostra comunità. Ringrazio educatrici, insegnanti, operatori e famiglie che hanno contribuito, negli anni, a costruire questo importante patrimonio educativo”.

Il programma della giornata prevede, a partire dalle ore 16:00, giochi, merenda e l’apertura della mostra fotografica; alle ore 17.15 andrà in scena lo spettacolo “Les Bidon Circus”, realizzato da genitori e insegnanti; alle ore 18:00 spazio all’intitolazione dei servizi educativi, seguita dal taglio della torta celebrativa.