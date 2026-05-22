Utopia, il giornalino dell'Einstein premiato al concorso dell'Ordine Giornalisti

Il Liceo Scientifico “Albert Einstein” di Rimini si è classificato al terzo posto nella prima edizione del concorso “Fare informazione a scuola”, promosso dall’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna, per valorizzare le esperienze giornalistiche realizzate negli istituti secondari di secondo grado della regione. Il riconoscimento è stato consegnato alla redazione del giornalino scolastico “Utopia”, da oltre trent’anni realizzato dagli studenti della scuola.

A rappresentare l’Ordine dei Giornalisti la Segretaria Elide Giordani e il consigliere Franco Cavalli, che durante l’evento sono stati intervistati dagli studenti con domande incentrate sulla professione giornalistica, sul ruolo dell’informazione, sull’evoluzione del giornalismo e sull’importanza dell’esperienza dei giornali scolastici come strumenti di partecipazione, crescita culturale e formazione del pensiero critico.

“Utopia” propone articoli dedicati all’attualità, alla vita scolastica, alla cultura, alla società e agli interessi delle nuove generazioni, oltre a rubriche come gli Ipse Dixit, l’enigmistica e spazi dedicati alla poesia. Il progetto continua a distinguersi per continuità editoriale, autonomia organizzativa e capacità di coinvolgere gli studenti nelle diverse attività redazionali. Il giornale viene finanziato dalla vendita delle copie e dal merchandising coordinato (come felpe e magliette) e una parte degli

utili viene donata ogni anno a progetti di solidarietà del territorio riminese. Da evidenziare che proprio dalla redazione di Utopia sono usciti negli anni alcuni giornalisti oggi attivi nel panorama riminese ed emiliano-romagnolo.

Il concorso “Fare informazione a scuola”, promosso dall’Ordine regionale dei Giornalisti, è nato con l’obiettivo di sostenere e valorizzare le esperienze di informazione scolastica quali strumenti di educazione alla cittadinanza, alla consapevolezza critica e all’utilizzo responsabile dei linguaggi della comunicazione.

“L’esperienza del giornale scolastico – ha evidenziato la segretaria dell’Ordine regionale Elide Giordani, nonché responsabile del concorso – rappresenta un importante percorso educativo perché abitua gli studenti al confronto con i fatti, alla verifica delle fonti, alla responsabilità della parola e al valore dell’informazione come presidio di democrazia. Scoprire assieme alle ragazze e ai ragazzi dell’Einstein la realtà di Utopia è stata un’esperienza arricchente e ringrazio oltre a tutti

loro e il dirigente scolastico Montanari per la calorosa accoglienza, anche il collega Paolo Facciotto, referente didattico del giornale d’Istituto che ha organizzato la cerimonia di premiazione trasformandola soprattutto in un momento di dialogo e di confronto con gli studenti”.