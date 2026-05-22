I congressi spingono il turismo riccionese. I pediatri riempiono 27 hotel

Si sta svolgendo al Palacongressi di Riccione il XXVI Convegno Nazionale Dermatologia Per Il Pediatra" L'evento, organizzato dalla Agenzia Idea di Roma ha visto la gestione delle prenotazioni alberghiere da parte del Consorzio Costa Hotels e i numeri mostrano ancora una volta quanto il segmento business legato ai congressi sia significativo per il turismo cittadino. Sono, infatti, 1200 i partecipanti provenienti da tutta Italia e alloggiati in 27 Hotel per almeno due notti.

"Si consolida sempre di più il legame tra Riccione e il suo Palacongressi - commenta Bruno Bernabei, presidente di Costa Hotels -. E' alta la soddisfazione dei partecipanti, che apprezzano soprattutto la possibilità di poter raggiungere a piedi la struttura e potersi godere il centro città e il mare a due passi. In questi giorni saremo al Palas per informare i convegnisti degli eventi che ci saranno prossimamente in città, con la speranza che possano tornare per vivere un esperienza autentica di vacanza"