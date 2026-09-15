Velvet. Rock Club Rimini. A 'Libri da queste parti' la storia dello storico club

La storia del Velvet, il rock club riminese che per quasi trent’anni ha rappresentato un punto di riferimento per la musica indipendente, la cultura underground e intere generazioni di giovani, torna a vivere nelle pagine di Velvet. Rock Club Rimini, il volume curato da Lucia Chiavari e Roberto Paci Dalò, con il progetto grafico di Alex Cavuoto, pubblicato da NFC Edizioni nel 2026.

Il libro sarà presentato giovedì 17 settembre alle ore 21 nella Corte della Biblioteca Gambalunga, nell’ambito della rassegna “Libri da queste parti”, con i curatori in dialogo con Paolo Zanfini.

La scheda del libro:

Nato nel 1989 sulle colline di Sant’Aquilina e attivo fino al 2016, il Velvet è stato molto più di un luogo dedicato ai concerti. Nel corso degli anni ha costruito un’identità capace di intrecciare musica, immagini, relazioni e nuove forme di socialità, diventando uno dei luoghi simbolo della scena culturale riminese e italiana. Sul suo palco sono passati artisti e gruppi della scena internazionale e nazionale, dal rock alternativo all’hip hop, dal crossover alla musica indipendente.

Velvet . Rock Club Rimini ripercorre questa storia attraverso una mappatura documentale e corale: fotografie, memorabilia, testimonianze e materiali d’archivio restituiscono i luoghi, i concerti, i protagonisti e soprattutto il pubblico che ha fatto del club una comunità. Oltre 400 scatti inediti compongono un racconto visivo nel quale la memoria individuale si intreccia con quella collettiva, restituendo l’atmosfera di un luogo che ha segnato profondamente la vita culturale della città.

Accanto alla storia del club, il volume dedica uno spazio significativo alla Velvet Factory, esperienza multidisciplinare nata nel 2006 da un’idea di Thomas Balsamini, Roberto Paci Dalò e Lucia Chiavari. La Factory ha sviluppato attività e residenze artistiche dedicate al suono, alle arti performative, al multimedia e al social design, ampliando l’esperienza del Velvet verso una dimensione di ricerca e produzione culturale.

Il libro diventa così il racconto di un luogo e, insieme, di una stagione culturale: quella di una Rimini capace di costruire, attorno alla musica, uno spazio aperto all'incontro, alla sperimentazione e alla libertà. Un patrimonio di esperienze che continua a vivere nella memoria di chi il Velvet lo ha frequentato, abitato e contribuito a costruire.

Lucia Chiavari e Roberto Paci Dalò saranno accompagnati nel racconto da immagini e testimonianze, per ripercorrere una vicenda che appartiene alla storia recente di Rimini e che ancora oggi rappresenta un capitolo importante della cultura musicale e contemporanea della città.

L'appuntamento inaugura gli incontri autunnali di “Libri da queste parti”, la rassegna della Biblioteca Civica Gambalunga dedicata ad autrici e autori legati a Rimini e alla Romagna per nascita, attività professionale, ricerca o percorso culturale.

Lucia Chiavari nata a Milano, trapiantata a Macerata per 15 anni e rinvasata a Rimini negli ultimi 15. Dopo il diploma scientifico e la laurea in Economia del Turismo di Rimini, si occupa stabilmente di tutti gli aspetti burocratici e contabili riguardanti l’attività del Velvet , della gestione del personale, dei restyling del club, dei rapporti con fornitori e istituzioni. Dal 2006 è vice presidente del Silb (sindacato italiano locali da ballo) della provincia di Rimini e da ottobre 2007 fino al 2012 presidente nazionale del Giovani imprenditori del Silb.

Roberto Paci Dalò, nato a Rimini, è artista visivo, regista, compositore e musicista. Pioniere nell’uso delle tecnologie digitali e di Internet in ambito artistico, dirige il gruppo e studio Giardini Pensili. Ha presentato le sue opere in importanti musei, teatri, festival e biennali internazionali, tra cui la Biennale di Venezia e Ars Electronica di Linz. Nel 1995 ha creato Radio Lada, una delle prime web radio d’arte al mondo, e dal 2006 al 2016 ha diretto la Velvet Factory di Rimini. È fondatore e direttore di Usmaradio – Centro di ricerca per la radiofonia dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Tra le sue pubblicazioni più recenti eBAU. Art Dreams for the New European Bauhaus (Quodlibet, 2024). Nel 2022, insieme a Nicoletta Ceccoli, ha rappresentato San Marino alla 59ª Biennale Arte di Venezia.

Ingresso libero

Sarà presente un punto vendita dei libri, con firmacopie al termine della presentazione