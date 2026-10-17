Tra mostri e robot. Il fumettista Niccolò Tonelli con 'Pacific Rimini' a Coriano

Una Rimini trasformata in una roccaforte contro misteriose creature provenienti dal mare, robot giganti e un giovane tirocinante alle prese con un oscuro mistero. È lo scenario di “Pacific Rimini”, il fumetto di Niccolò Tonelli che sarà presentato martedì 20 ottobre alle ore 17 nella Sala Biblioteca Battarra di Coriano, nell'ambito della rassegna “Incontro con giovani autori”. L'ingresso è libero e aperto soprattutto agli appassionati di fumetti.

La storia prende avvio nel 2025, quando al largo della costa riminese si apre un portale verso un'altra dimensione. Da quel momento, con cadenza settimanale, iniziano ad apparire mostruose creature che il governo ribattezza C.A.I.G.I.U., acronimo di Creature Alloctone Ignote Gravemente Invasive e Ultraviolente.

Dieci anni dopo, la città è diventata Neo Rimini IV, ultimo baluardo romagnolo contro gli attacchi dei mostri. Dal Nuovo Grattacielo di Rimini, trasformato in base operativa, entra in azione il gigantesco robot da battaglia “Trabaccolo 2.0”. Ma mentre la città cerca di difendersi, un gruppo misterioso trama nell'ombra. Toccherà a un tirocinante tentare di scoprire la verità sull'origine delle creature.

Tra fantascienza, azione e ironia, “Pacific Rimini” rilegge luoghi e simboli della città attraverso l'immaginario dei manga giapponesi, intrecciando mostri giganti e robot con riferimenti alla realtà romagnola e al mondo della scuola e del lavoro.

Il secondo volume del fumetto è stato presentato in occasione di Rimini Comix 2026.

Niccolò Tonelli, attivo da anni nel panorama del fumetto autoprodotto, ha collaborato con Incubo alla Balena, Lök Zine, MalEdizioni Officina Editoriale e Studio Ifix. È direttore artistico del progetto “I Tarocchi della Notte delle Streghe”, che coinvolge oltre cento artisti, e organizza corsi artistici rivolti a tutte le età. È inoltre tra gli organizzatori del festival Fumetti Futuri di Misano Adriatico.

L'incontro offrirà l'occasione per conoscere l'autore, scoprire come nasce un fumetto e approfondire il percorso creativo che porta dalla prima idea alla realizzazione delle tavole.

La rassegna proseguirà martedì 24 novembre, sempre alle ore 17, con la giovane autrice Matilde Masi, che presenterà “Cuore Blu”, un romanzo d'avventura e fantasia, tra poesia, meraviglia e viaggi verso l'infinito.

Assessore alla Cultura Anna Pazzaglia: «Siamo felici di portare a Coriano una ventata di fantasia e creatività, due risorse preziose, soprattutto in un tempo in cui l’intelligenza artificiale ci interroga sempre di più sul valore dell’immaginazione e dell'espressione artistica. Niccolò Tonelli è un giovane autore di talento, capace di trasformare luoghi a noi familiari in mondi sorprendenti. Con questa rassegna vogliamo dare spazio ai giovani talenti e offrire occasioni di incontro e scoperta, soprattutto alle nuove generazioni, perché attraverso le storie si possono aprire nuovi orizzonti e guardare la realtà con occhi diversi».