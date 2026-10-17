a 85 anni
Si è spento Gilberto Albani, storico titolare del ristorante Europa
In foto: Gilberto Albani
di Redazione
1 min
Si è spento venerdì, all’età di 85 anni, Gilberto Albani, per tanti anni gestore, insieme al fratello Piero, del ristorante Europa, nel centro di Rimini in via Roma.
Con Gilberto e il fratello Piero, scomparso nel 2006, se ne va un piccolo pezzo di storia della ristorazione riminese: il ristorante Europa, che ha chiuso le sue porte nel 2009, per oltre cinquant’anni ha accolto generazioni di riminesi e anche tanti personaggi dello spettacolo, valorizzando i prodotti del territorio e del nostro mare.
Un’avventura, quella della famiglia Albani nel mondo della ristorazione, che era iniziata ancora prima, con Primo e Adamo Albani, che avevano gestito la “Mensa delle Acli” dal 1949, prima di legare il proprio nome al ristorante Europa.
I funerali si svolgeranno lunedì 19 ottobre, alle ore 10:00, nella chiesa di Sant’Agostino.
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