Si è spento Gilberto Albani, storico titolare del ristorante Europa

Si è spento venerdì, all’età di 85 anni, Gilberto Albani, per tanti anni gestore, insieme al fratello Piero, del ristorante Europa, nel centro di Rimini in via Roma.

Con Gilberto e il fratello Piero, scomparso nel 2006, se ne va un piccolo pezzo di storia della ristorazione riminese: il ristorante Europa, che ha chiuso le sue porte nel 2009, per oltre cinquant’anni ha accolto generazioni di riminesi e anche tanti personaggi dello spettacolo, valorizzando i prodotti del territorio e del nostro mare.

Un’avventura, quella della famiglia Albani nel mondo della ristorazione, che era iniziata ancora prima, con Primo e Adamo Albani, che avevano gestito la “Mensa delle Acli” dal 1949, prima di legare il proprio nome al ristorante Europa.

I funerali si svolgeranno lunedì 19 ottobre, alle ore 10:00, nella chiesa di Sant’Agostino.