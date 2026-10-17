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in piena notte

Guerriglia in centro storico. Rissa tra giovani finisce con l'assalto al locale

In foto: dalla videocamera del locale
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Redazione
   
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"Avrei potuto chiudere e andarmene, ma poi non so cosa sarebbe potuto succedere". Francesco Di Perna, titolare dell'Iguana Bay di via Sigismondo a Rimini, lo racconta nel primo pomeriggio appena tornato nel suo locale per cercare di sistemarlo e riaprire per la serata. 

Alle tre del mattino insieme ai collaboratori era pronto alla chiusura dell'Iguana Bay quando davanti al suo ingresso è scoppiato un tafferuglio tra un gruppo di ragazzi di origini nordafricana e alcuni ragazzi del posto. Insulti pesanti, minacce ma presto sembrava fosse tutto finito. Invece dopo qualche minuto i primi sono tornati in bicicletta buttandosi addosso ai rivali. Poi sono passati ai calci e ai pugni. Uno dei ragazzi colpiti e alcune ragazze in preda allo spavento sono entrati nel locale per cercare rifugio. L'ingresso è stato chiuso per difendersi dall'assalto ma è subito partita una violenta raffica a colpi di sedie e bottiglie di vetro: le bottiglie vuote lasciate fuori per essere ritirate si sono infatti trasformate in un arsenale sotto il quale anche il vetro antisfondamento ha ceduto. Un quarto d'ora di inferno per chi era nel locale: la furia degli aggressori è proseguita senza sosta fino a quando si sono sentite in lontananza le sirene di una Volante che li ha fatti dileguare. Uno di loro, rimasto sul posto con lievi ferite, è stato identificato. Per gli altri sono in corso accertamenti attraverso le immagini della videosorveglianza. 

Il locale è assicurato ma, in attesa della sostituzione del vetro sfondato, andrà tenuto sotto controllo 24 ore su 24. "Siamo qui da 17 anni, non ci fermiamo per quattro balordi", dice Di Perna. Anche se l'amarezza è tanta, dopo una notte in cui ha visto bottiglie, scagliate con una violenza cieca, arrivargli a pochi centimetri.

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