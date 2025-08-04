Rimini Wow, oltre 6 mila presenze per l'intrattenimento per le nuove generazioni

Si è conclusa con un grande successo Rimini Wow, l'evento dedicato alle nuove generazioni che ha animato Piazzale Fellini nelle giornate del 1° e 2 agosto. L'iniziativa, inserita nel più ampio progetto di intrattenimento e promozione turistica di Vist Romagna, ha registrato numeri eccezionali con oltre 6.000 presenze complessive nelle due giornate e una straordinaria visibilità digitale con oltre 10 milioni di utenti raggiunti sui social network. Il successo di Rimini Wow non si è limitato infatti alla presenza in Piazzale Fellini, ma ha generato un'amplificazione mediatica eccezionale grazie al coinvolgimento dei vari talent e artisti con milioni di follower attraverso le comunicazioni condivise sui profili Instagram, TikTok, Twitch e YouTube degli ospiti che hanno raggiunto oltre 10 milioni di utenti, trasformando Rimini e la Romagna in protagonisti del mondo digitale giovanile.

La prima giornata ha visto protagonisti i creator Lollo Lacustre, Nico, Dino e Leutum per un meet&greet che ha conquistato il pubblico: ben 1.280 ragazzi sono saliti sul palco per immortalare il momento con i propri idoli, con un indotto di oltre 3.000 persone. Nella seconda giornata, il Palco 1 ha ospitato il live show con l’attesissimo LUK3, e ancora Cioffi, Jacopo Sol e Random, affiancati dalla ballerina Alessia Pecchia (ex Amici e Campionessa Mondiale di Balli latini), The Breakfast Club e I Maturi.

La finale del Contest K-pop ha visto trionfare la crew Lighting di Ancona. Ospite d'eccezione e giudice della competizione è stato Jay Kim, coreografo coreano di fama internazionale. La serata si è prolungata con un dj set K-pop che ha fatto ballare il pubblico fino a tarda sera. "Siamo felicissimi e molto soddisfatti", dichiara Andrea Prada, direttore artistico e produttore di #RomagnaWow. "La partecipazione di famiglie giunte dalla Sicilia, dalla Svizzera e da ogni parte d'Italia certifica il successo di questo progetto. Far divertire nello stesso luogo i genitori con i propri figli è il nostro obiettivo e con la rassegna #RomagnaWow abbiamo fatto centro. Un grazie particolare allo Staff di Visit Romagna e del Comune di Rimini".