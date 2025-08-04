Nozze d’oro, di diamante e di platino: festa in tre alberghi di Rimini

Il mese di agosto a Rimini inizia all’insegna dei fedelissimi della vacanza in Riviera.

Grande festa per il mezzo secolo di vacanze riminesi della signora Colette Koskas, dalla Francia, che ogni anno soggiorna all’Hotel Carol di Rivabella, gestito dalla famiglia Gamberini. La signora Colette, nonostante i suoi 86 anni portati splendidamente, non manca un’estate senza venire in Italia, affrontando un lungo viaggio per trascorrere sulle spiagge di Rimini le vacanze estive. Era il 1974, quando la signora Colette, insieme al marito e ai tre figli, intraprese per la prima volta un viaggio da Parigi per trascorrere l'intero mese di agosto all'Hotel Carol. Quella che doveva essere una semplice vacanza si trasformò nell'inizio di un legame profondo e duraturo fra tutti i componenti delle due famiglie, che ricordano gli arrivi, le partenze, la macchina stipata di pasta, sughi, parmigiano tanto da farla arrivare a toccare quasi a terra, e le lacrime con la promessa di rivedersi a Parigi in inverno, in attesa dell’estate successiva a Rimini. Un affetto premiato dal sindaco di Rimini che ha portato per l’occasione il saluto della città e consegnato il diploma di “Amico Speciale di Rimini”.

Altro attestato speciale consegnato dal sindaco alla famiglia Zaupa, ospite dal 1975 degli alberghi gestiti dalla famiglia Rinaldi e Gessaroli. Fino al 1991 la famiglia Zaupa ha sempre soggiornato nel mese di agosto alla Pensione Villa Amedea, con i due figli Cristiano e Noemi. In seguito, quando gli albergatori, nel 1992 hanno preso in gestione una nuova struttura ricettiva, la famiglia Zapua ha continuato la tradizione delle ferie di agosto a Rimini seguendoli all’Hotel Moby Dick di Bellariva e ancora oggi, dopo 50 anni, Carmelo e Germana continuano a trascorrere le loro vacanze a Rimini, a testimonianza di come la tradizione di ospitalità della Riviera Romagnola sappia creare legami di profonda amicizia.

Infine all’Hotel Ennia di Viserba si sono festeggiate addirittura le Nozze di platino per i 65 anni di fedeltà a Rimini da parte della Famiglia Gilardi che viene ogni anno in vacanza dalla Francia, e che spesso ritorna anche in occasione della “fogheraccia” di Viserba, seguiti dalla Famiglia Piffarerio, che viene dal Belgio da ben 62 anni e anche più di una volta all’anno, richiamati anche dal desiderio di magiare le tagliatelle. Anche in questa occasione il Sindaco ha consegnato l'attestato di turista affezionato alla città ai fedelissimi ospiti della famiglia Biagini, titolare dell’albergo che ogni estate li accoglie calorosamente.