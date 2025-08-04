Crollano portali di Riccione Jazz. Comune avvia indagine, Azione valuta esposto

Il cedimento di uno dei portali in legno installati in piazzale Ceccarini per la rassegna Riccione Summer Jazz è causa dell'ennesima polemica nella Perla Verde. Il crollo della struttura, già al centro delle critiche da parte della minoranza consigliare, è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a causa del maltempo che ha colpito la città senza causare feriti. La manifestazione era già conclusa visto che il concerto finale, in programma proprio domenica sera, si era svolto nel Palazzo dei Congressi a causa delle avverse previsioni meteo.

"L'Amministrazione comunale - si legge in una nota - comunica di aver avviato un’indagine per accertare eventuali responsabilità, riconducibili a errori o a lavori non eseguiti secondo le regole dell’arte, anche tenendo conto della concomitanza con forti raffiche di vento. Qualora emergano responsabilità specifiche, l’Amministrazione si riserva di intraprendere le opportune azioni legali". "Si segnala inoltre - prosegue il comune - che lo smontaggio delle strutture in legno era già programmato per la giornata odierna, lunedì 4 agosto, poiché concepite esclusivamente per la durata dell’evento Riccione Summer Jazz".

Precisazioni che non convincono il gruppo di Azione. "Già la partenza era stata negativa con quel cartello di pericolo e di stare alla larga dalle strutture, davvero un brutto biglietto da visita per cittadini e turisti" - si legge in un post in cui Azione lamenta, alla luce di alcuni video circolati in rete, "che le strutture non erano state messe in sicurezza".

"Come gruppo consiliare - si legge - abbiamo richiesto tutti gli atti inerenti all’allestimento ed alla sicurezza per capire esattamente le responsabilità. E non escludiamo di inoltrare alle autorità competenti apposito esposto per segnalare eventuali mancati obblighi di legge da parte dell’Amministrazione Comunale".

"Se non ci fossero di mezzo i "denari" dei cittadini riccionesi si potrebbe buttarla anche sul ridere...non ci sono parole" scrive su Fb il consigliere di Fratelli d'Italia Stefano Paolini.