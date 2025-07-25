Riccione celebra il Jazz con mostre e concerti. Si parte con Billy Cobham

Al via la terza edizione del Riccione Summer Jazz, in programma fino al 3 agosto.Ideato e curato dall’Associazione Musicale Gaspare Tirincanti, con la direzione artistica del maestro Mario Marzi, il festival conferma la sua capacità di intrecciare tradizione e innovazione, classici del jazz e sperimentazione contemporanea. Tra i nomi di punta spiccano vere icone del jazz mondiale come Billy Cobham, leggendario batterista della fusion, e Stefano Di Battista, che chiuderà la rassegna con un raffinato omaggio a Ennio Morricone. Immancabile poi la presenza del trombettista Paolo Fresu, qui in dialogo con il pianista cubano Omar Sosa, mentre tra le voci emergenti brillano La Niña e il trombettista afroamericano Hermon Mehari. A questi si aggiungono artisti come Francesca Tandoi, Andrea Mingardi, Nico Gori, Michel Godard e I Patagarri, protagonisti dell’unico evento a pagamento. Da non perdere sono poi i concerti all’alba sulla spiaggia e la mostra fotografica “Bravo Jazz Riccione”, allestita a Villa Franceschi, che ripercorre i gloriosi anni ’80 del jazz riccionese attraverso immagini rare ed iconiche.