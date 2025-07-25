Riqualificazione, a Rimini circa 26 milioni di investimenti nel primo semestre

E’ di circa 26 milioni la mole di investimenti messi in campo dall’Amministrazione comunale di Rimini nel primo semestre 2025. "Un conto – sottolineano il Sindaco Sadegholvaad e l’assessore al Bilancio Juri Magrini – che conferma quanto riportato dal Sole 24 ore solo pochi giorni fa rispetto alla tendenza che vede i Comuni come motore del Paese, trainati anche dalle possibilità offerte dal Pnrr. Nello specifico, il quotidiano economico citando fonti Siope, parla di una crescita dei pagamenti degli enti locali nei primi sei mesi del 2025 del 9,15% rispetto al 2024. Una percentuale in linea con quella del Comune di Rimini; nel primo semestre dello scorso anno la quota di investimenti era pari a 23,5 milioni, che sale a quasi 26 nel secondo semestre del 2025. Un andamento frutto anche della capacità, maturata negli anni, di attingere a fondi e finanziamenti regionali, nazionali ed europei, che ci ha permesso di dare forma a progetti importanti per l’infrastrutturazione e la riqualificazione della città”.

Nella seconda parte dell’anno andranno a compimento buona parte dei lavori sostenuti o co-finanziati dalle risorse del Pnrr, in linea con le scadenze fissate dal programma europeo: prima opera tra tutte la nuova piscina comunale, già praticamente conclusa e che si prevede possa aprire al pubblico nell’anno nuovo, così come sarà completata la riqualificazione e valorizzazione del Parco don tonino Bello, che insieme alla piscina andrà a realizzare un nuovo spazio dedicato allo sport, al benessere, alla comunità. Tra i progetti Pnrr, in dirittura d’arrivo entro la fine del 2025 anche i tre nuovi asili – Girotondo in via Codazzi, Pollicino al Parco Pertini e Peter Pan a Viserba – che consentiranno di offrire oltre 250 posti nido in più per i bimbi della città, così come la rifunzionalizzazione dello Stadium di Rimini per accogliere il nuovo centro federale per la danza sportiva. Si sta continuando a lavorare anche all’ex area Ghigi alla Gaiofana per il completamento dell’impianto sportivo per il calcio, con l’obiettivo da parte del soggetto privato che è a capo dell’intervento di arrivare entro dicembre al collaudo di una parte del centro sportivo.

Ultime battute per il tratto 7 del Parco del Mare: ieri è stato aperto il tratto più a nord compreso tra via Siracusa e via Perugini (tra i bagni 100 e 103/4), completata da nuova area giochi e dov’è stato posizionato un arredo temporaneo, l’opera “Ribissini. I Guardiani del Mare” realizzata con materiali sostenibili da un designer di Santarcangelo, Manolo Benvenuti.

Sul fronte dell’edilizia scolastica, andranno a compimento una serie di manutenzioni e riqualificazioni diffuse (interessate tra le altre le scuole d’infanzia “La Ginestra”, primaria De Amicis, primaria “Boschetti Alberti”, asilo “Baldini”, infanzia “Anna Frank” e “Il Borgo”, “Decio Raggi”, media “Panzini”, media “Marvelli”, infanzia “Il Girasole”), mentre per l’impiantistica sportiva sarà completato l’adeguamento normativo e funzionale Palasport Flaminio e sarà inaugurato il nuovo centro sportivo per il calcio di Corpolò. Tra le altre opere la riqualificazione di Piazza Ferrari e del Capanno da Pesca sulla sponda destra del Deviatore Marecchia (nell’ambito della strategia ATUSS).

Tante le opere anche in ambito di viabilità e infrastrutture che si avviano alla conclusione: la messa in sicurezza di via sant’Aquilina e di via Covignano, il prolungamento del sottopasso centrale della stazione con nuova uscita lato mare a carco di Rfi, la riqualificazione del vicino parco in Piazzale Carso, la messa in sicurezza dell’attraversamento della Statale 16 all’altezza dell’aeroporto (fondi Fsc), la rotatoria via Verenin Grazia, il potenziamento della pubblica illuminazione, la realizzazione di una rete di varchi di lettura targhe a perimetrazione del territorio, il ponte ciclo-pedonale su Deviatore AUSA all’altezza di Via Barattona.

Per lavori che chiudono, altri progetti sono pronti a partire. Tra i tanti, al via nelle prossime settimane i lavori per le nuove mense scolastiche alle primaria “Lodi” e “F. Casadei” (pnrr), la riqualificazione e valorizzazione Ponte di Tiberio, la riqualificazione dell’area ex Forlani, il restauro Mura Storiche con interventi puntuali lungo Via Bastioni Orientali, Via Bastioni Settentrionali e Via Circonvallazione Occidentale, la riqualificazione campo da calcio Via della Fiera, la realizzazione delle sedi dei quattro nupvi Nodi Territoriali (Via Pintor, Via Giuliano da Rimini, Piazza Guevara-Santa Giustina, Via Mazzini - Viserba), la riqualificazione dei cimiteri di Santa Cristina e Santa Aquilina. In partenza nella seconda parte dell'anno anche gli interventi di messa in sicurezza di via Marignano e il completamento dell’apparato dunale dei tratti 6 e 7 del Parco del mare.