I vent'anni della Biblioteca di Misano: i festeggiamenti dal 2 al 4 ottobre

La Biblioteca di Misano Adriatico compie vent’anni e per celebrare questo importante anniversario è stato organizzato un ricco programma di appuntamenti, pensato per richiamare le tante anime della biblioteca.

"Per celebrare i vent’anni della nostra Biblioteca Comunale – sottolinea Maria Elena Malpassi, assessora alla cultura e vicesindaca di Misano - abbiamo pensato ad un week end interamente dedicato alla cultura e alla partecipazione. Saranno tre giorni di appuntamenti in cui si spazierà dal pensiero filosofico al gioco, passando per la lettura e la musica, in un contesto di convivialità grazie alla collaborazione preziosa dei comitati cittadini, del centro giovani e dell’Associazione Misano 2030. Il coinvolgimento delle associazioni del territorio è voluto anche per celebrare la giornata del dono, che ricorre ogni anno il 4 ottobre, perché tutte le nostre associazioni ne sono la rappresentazione più concreta e autentica: persone che ogni giorno scelgono di donare tempo, energie, competenze e attenzione agli altri, contribuendo a rendere più forte e più unita la nostra comunità".

I festeggiamenti prenderanno il via venerdì 2 ottobre al Cinema Teatro Astra, con il primo appuntamento della nuova rassegna filosofica dal titolo “Verità”. A introdurre l’appuntamento sarà Gustavo Cecchini, storico direttore della Biblioteca di Misano, ideatore di quelle conferenze filosofiche che ne hanno rappresentato uno dei tratti distintivi, contribuendo a farne conoscere l’esperienza anche a livello nazionale. Per l’occasione salirà sul palco Nadia Urbinati, con la lectio “Verità e democrazia”, una riflessione sul valore dell’informazione e della comunicazione nel nostro tempo. Nei giorni della rassegna sarà possibile ammirare nel foyer del Teatro un’esposizione dei manifesti più iconici delle precedenti edizioni.

Il programma proseguirà sabato 3 ottobre, con un pomeriggio ricco di appuntamenti. Alle 15.00 le porte della biblioteca si apriranno per fare incontrare generazioni diverse attraverso i giochi da tavolo, attività a cura dell’Associazione La Torre Boardgames, mentre il giardino sarà il regno dei giochi di legno artigianali di una volta, grazie al Comitato di Frazione di Misano Monte. Un’attività aperta a tutte le età, all’insegna del piacere del gioco e dello stare insieme.

Seguirà un momento istituzionale alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione, che condivideranno questo traguardo importante con la cittadinanza, accompagnato da un buffet curato dai Comitati cittadini. La festa lascerà poi spazio alla musica. Alle 17.30 saliranno sul palco Massimo Marches e Gionata Costa con il progetto Miscellanea Beat, che reinterpreteranno alcuni dei classici più amati del cantautorato pop italiano dagli anni Settanta ai nostri giorni con violoncello, chitarra e voce; seguiranno alle 18.30 i Pinakotek, band strumentale riminese che fonde sonorità elettroniche, funk e ambient in un sound ipnotico e suggestivo.

Le celebrazioni si concluderanno domenica 4 ottobre alle 11.00, con un appuntamento dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Protagonista sarà la scrittrice Elisa Mazzoli, che accompagnerà il pubblico in un incontro di lettura e narrazione pensato per i più piccoli.