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La CER di Rimini, Comuné

Comunità Energetica Rinnovabile: impianti installati, ancora aperte le adesioni

In foto: la Casa del Volley
la Casa del Volley
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Redazione
   
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Avanza il progetto della prima Comunità Energetica Rinnovabile (CER) del Comune di Rimini, Comuné. Sono già conclusi o in fase di conclusione gli interventi per la realizzazione degli impianti fotovoltaici previsti nel progetto: terminati i lavori relativi agli impianti sul centro sportivo Sara Brancia, la Scuola Madre Teresa di Calcutta e la polisportiva Celle che hanno già l’impianto montato, in corso di installazione le ultime pensiline nell’area parcheggio del centro commerciale Le Befane, in corso di conclusione i lavori alla Casa del Volley e al centro anziani in via De Warthema. Tutti i lavori termineranno a fine ottobre, poi seguirà l’allaccio da parte di Enel, per una superficie complessiva di intervento di circa 21.700 metri quadrati.

Si avvicina la fase di produzione dell’energia rinnovabile destinata all'autoconsumo degli edifici su cui sono installati. L'energia prodotta in eccedenza potrà essere condivisa con gli altri membri della Comunità Energetica, che potranno così beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa vigente. Secondo le stime elaborate nell'ambito del progetto, Comuné consentirà di evitare ogni anno circa 935 tonnellate di anidride carbonica, con un risparmio annuo per il Comune stimato in circa 44 mila euro destinato a replicarsi per almeno 25 anni. Più ampia sarà la partecipazione dei cittadini, maggiore sarà la capacità della Comunità Energetica di generare benefici ambientali, energetici ed economici per l'intero territorio riminese.

Entra nel vivo anche la raccolta delle adesioni, passaggio fondamentale perché la CER possa sviluppare appieno le proprie potenzialità e favorire la condivisione dell'energia rinnovabile sul territorio comunale. Fra le richieste di adesione figurano quelle del centro commerciale Befane e dell’ospedale Infermi di Rimini.

La partecipazione è aperta a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti ed è completamente gratuita: non comporta vincoli contrattuali, non richiede di cambiare fornitore di energia elettrica né di modificare il proprio impianto. Possono aderire i residenti nel Comune di Rimini intestatari di un POD ubicato nel territorio comunale, presentando un documento di identità valido, una recente bolletta elettrica, la propria situazione ISEE autodichiarata e l'IBAN per l'accredito degli incentivi.

L'adesione può essere effettuata sia presso gli uffici dell'U.O. Efficienza Energetica e Fonti Rinnovabili  del Comune di Rimini oppure online, sulla pagina dedicata del sito plangreen.it, (https://bit.ly/4gTj1C2) compilando il form anagrafico e firmando il modulo di adesione, oppure presso ìVIVI Store’ in via Garibaldi 122 che al suo interno  ha uno spazio dedicato alla consulenza energetica dove è possibile ricevere informazioni e supporto per aderire alla Comunità Energetica Rinnovabile di Rimini.

Per informazioni è possibile scrivere a cercomunerimini@plangreen.it oppure, per approfondimenti tecnici sul progetto, contattare l'U.O. Efficienza Energetica e Fonti Rinnovabili all'indirizzo energia@comune.rimini.it.

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