Esagitati alla fiera di Pugliano. Due arresti per resistenza e lesioni

I Carabinieri della Stazione di San Leo hanno tratto in arresto in flagranza di reato due giovani, di 25 e 22 anni, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine, per resistenza e lesioni personali aggravate a Pubblico Ufficiale. I fatti sono avvenuti durante la “Fiera Millenaria” a Madonna di Pugliano di Montecopiolo. A seguito di alcune segnalazioni sulla presenza di persone moleste, le pattuglie dell’Arma hanno raggiunto la manifestazione individuando i due che, in verosimile stato di alterazione psicofisica, stavano importunando i frequentatori.

Al controllo i due soggetti hanno opposto una violenta resistenza, scagliandosi contro i militari con calci e pugni nel tentativo di sottrarsi all’identificazione. Nella colluttazione uno dei Carabinieri intervenuti ha riportato lesioni personali. L’intervento degli equipaggi dell’Arma ha consentito di immobilizzare i due esagitati e di mettere in sicurezza l’area. Su disposizione della Procura della Repubblica di Urbino, gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza dell’Arma, in attesa del rito direttissimo.