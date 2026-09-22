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puntualizzazioni istituzionali

Gruppo Futuro Nazionale a Montefiore. Il sindaco: prima le verifiche previste

In foto: Filippo Sica
Filippo Sica
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Redazione
   
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Il sindaco di Montefiore Conca Filippo Sica, a nome dell'Amministrazione Comunale, puntualizza alcuni aspetti istituzionali in merito alla comunicazione del consigliere Simone Mazzi sulla nascita del gruppo di Futuro Nazionale in Consiglio Comunale (vedi notizia).

"Il consigliere Simone Mazzi ha comunicato la propria adesione a Futuro Nazionale con Roberto Vannacci e ha chiesto di aggiornare la denominazione del gruppo consiliare «Siamo Montefiore Conca - Lista civica», del quale è attualmente l'unico componente e capogruppo. La libertà di appartenenza politica di ciascun consigliere non è in discussione. La richiesta di aggiornamento della denominazione sarà esaminata con il Segretario comunale, alla luce del Regolamento del Consiglio comunale e dei pertinenti orientamenti del Ministero dell'Interno".
La comunicazione dell'adesione a un partito e il riconoscimento istituzionale di un gruppo consiliare "sono infatti due questioni distinte. Prima di presentare come ufficialmente costituito un nuovo gruppo, occorre completare le verifiche previste dalla disciplina comunale"
Conclude Sica: "Come Sindaco e Presidente del Consiglio comunale, assicurerò che la richiesta del consigliere Mazzi sia esaminata nel rispetto delle norme, garantendo le prerogative di ogni consigliere e applicando le disposizioni regolamentari in maniera uniforme".

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