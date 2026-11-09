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31esima edizione

Il riminese Luca Fol tra i finalisti del Premio Lunezia 2026 con il brano Diktat

In foto: dalla pagina IG di Luca Fol
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Redazione
   
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C'è anche il riminese Luca Fallini in arte "Luca Fol" tra i finalisti del Premio Lunezia, arrivato alla 31esima edizione, che si svolgerà domenica 13 Dicembre al Teatro Civico della Spezia. Il cantautore riminese parteciperà con il brano "Diktat"  alla kermesse patrocinata dal Ministero dei Beni Culturali  e che, negli ultimi anni, è annoverato tra i premi collaterali del Festival di Sanremo.  Il 13 Dicembre è il momento dei giovani artisti del 2026. Gli 8 finalisti delle nuove proposte sono stati decretati da una commissione presieduta dalla Direttrice Artistica Loredana D’Anghera in collaborazione con le Major BMG e Universal.

Tra gli ospiti della serata la Giovane Orchestra Spezzina "Gosp", un’orchestra inclusiva, nata nel 2013 con il contributo di Fondazione Carispezia, che si avvale della pratica orchestrale per sottrarre i ragazzi dalla povertà educativa, fornendo loro l'opportunità di apprendere la musica orchestrale come mezzo di crescita sociale. Il Premio continua a sostenere l'Istituto Giannina Gaslini di Genova, l'Ospedale dei Bambini, attraverso l'invito alle donazioni per la ricerca e per la musicoterapia. Anche nella serata del 13 Dicembre, il Red Carpet curato della stilista Marzia Cerolin, sarà dedicato all'Istituto Gaslini di Genova.

 

 

 

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