Nuove tubature in viale Licata a Riccione, al via i lavori

Partiranno lunedì 28 ottobre i lavori per il rinnovo della rete dell’acquedotto in viale Licata a Riccione, in zona camping. L’intervento, da parte di Hera, comporta la posa di due nuove condotte in pvc e in ghisa per una lunghezza di 150 metri nel tratto compreso tra i viali Sicilia e Enna. L’intervento, che non comporta alcuna modifica alla viabilità, avrà una durata di circa 60 giorni, salvo condizioni meteo avverse, per concludersi entro la fine dell’anno.

Ai lavori su viale Licata, funzionali al rinnovo delle reti idriche nel territorio del comune di Riccione, seguirà il rifacimento dell’intero reticolo di tubazioni idriche del quartiere Fontanelle a mare, compreso tra i viali Cellini e Michelangelo. Agli interventi sulla rete idrica seguiranno poi le opere di riqualificazione dei marciapiedi del quartiere da parte dell’amministrazione comunale.

Le nuove tubature, realizzate con materiali all’avanguardia, assicureranno una minore dispersione idrica, riducono gli sprechi e contribuiscono alla preservazione di una risorsa preziosa come l’acqua. Hera assicura di contenere al minimo i tempi del cantiere ricordando che, in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie), è gratuito e attivo 24 ore su 24 sette giorni su sette, il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.