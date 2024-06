Pochi giorni alle Europee. Tutto quello che c'è da sapere

🔊 Ascolta l\'audio

Pubblicato sull’Albo Pretorio del comune di Rimini e nell’apposita sezione del portale della Regione il manifesto per le elezioni europee in programma il prossimo 8 e 9 giugno. Rimini e il resto dell’Emilia Romagna rientrano nella circoscrizione nord-est. 12 le liste che saranno presenti nelle liste elettorali. I seggi saranno aperti sabato 8 dalle ore 15 alle 23 e domenica 9 dalle ore 7 alle 23.

Modalità di voto

Il voto si esprime tracciando sulla scheda un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.

È possibile esprimere da uno a tre voti di preferenza per candidati compresi nella lista votata. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza.

Ad esempio, nel caso di due preferenze: donna-uomo o viceversa; nel caso di tre preferenze: donna-donna-uomo o viceversa; donna-uomo-donna o viceversa. Se si esprimono più preferenze per candidati tutti dello stesso sesso, vengono annullate le preferenze successive alla prima.

In caso di identità di cognome fra i candidati deve scriversi sempre il nome ed il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita. Qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati.

Le preferenze si esprimono scrivendo, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima.

La circoscrizione nord est eleggerà 15 eurodeputati.

vedi liste e candidati

1. Forza Italia – Noi Moderati

Antonio Tajani – 04/08/1953 Roma

Sandra Savino – 07/02/1960 Trieste

Flavio Tosi – 18/06/1969 Verona

Matteo Gazzini – 09/07/1985 Bolzano

Rosaria Tassinari – 18/08/1967 Forlì

Cristina Andretta – 25/11/1979 Castelfranco Veneto Tv

Giampiero Avruscio – 14/03/1956 Cosenza

Antonio Cenini (detto Cenno) – 17/07/1969 Reggio Emilia

Francesco Coppi – 31/12/1968 Modena

Arianna Corroppoli – 21/09/1972 Venezia

Isabella Dotto – 06/12/1970 Lussemburgo

Bruno Molea – 07/02/1955 Tripoli Libia

Deborah Onisto – 30/11/1966 Viganello Svizzera

Antonio Platis – 02/01/1980 Mirandola Mo

Alessandra Servidori – 25/02/1949 Bologna

2. Südtiroler Volkspartei (SVP)

Herbert Dorfmann – 04/03/1969 Bressanone Bz

Roberta Bergamo – 20/08/1963 Trento

Felix Nagler – 11/07/1995 Bressanone Bz

Franca Padovan – 30/07/1966 Gorizia

Otto Von Dellemann – 06/06/1953 Bolzano

Ursula Thaler – 11/04/1979 Bolzano

3. Stati Uniti d’Europa

Graham Robert Watson – 23/03/1956 Rothesay Regno Unito

Antonella Soldo – 21/06/1986 Foggia

Giulia Pigoni – 07/11/1990 Sassuolo Mo

Davide Bendinelli – 19/10/1974 Caprino Veronese Vr

Gabriella Chiellino – 21/03/1970 Pordenone

Muharem Saljihu (detto Marco) – 25/05/1968 Tupale Serbia

Maria Laura Moretti – 28/05/1957 – Sarsina Fc

Giorgio Pasetto – 06/10/1967 Verona

Francesco Bragagni – 14/07/1987 Rimini

Marina Sorina – 30/12/1973 Kharkiv Ucraina

Luigi Giordani – 20/06/1935 Venezia

Fabio Valcanover – 30/06/1956 Trento

Aurora Pezzuto – 20/05/1998 Motta Di Livenza Tv

Nicola Cesari – 12/06/1979 Parma

Kateryna Shmorhay (detta Katya) – 26/12/1976 Zarubyntsi Ucraina

4. Alternativa Popolare

Stefano Bandecchi – 04/04/1961 Livorno

Lucrezia Chermaz – 05/12/1991 Trieste

Alberto Bosi – 13/03/1981 Carpi Mo

Sabine Gruber – 11/05/1975 Bolzano

Filippo Bruschi – 26/04/1982 Piacenza

Miriam Nardelli – 01/05/1974 Mesagne Br

Marco Schenardi – 03/03/1968 – San Giorgio Piacentino Pc

Silvia Pilati – 30/12/1958 Vicenza

Paolo Alli – 06/07/1950 Legnano Mi

Barbara Previati – 25/12/1971 Ferrara

5. Alleanza Pace Terra Dignità

Raniero Luigi La Valle – 22/02/1931 Roma

Benedetta Sabene – 24/08/1995 Roma

Michele Santoro – 02/07/1951 Salerno

Khaled Al Zeer – 24/12/1964 Tamreh Giordania

Valeria Allocati – 19/11/1967 Napoli

Pier-Giorgio Ardeni – 03/07/1959 Roma

Ginevra Roberta Bompiani – 05/08/1939 Milano

Fiammetta Cucurnia – 15/09/1957 Roma

Francesco Di Matteo – 10/12/1945 Foligno Pg

Dario Dongo – 03/09/1971 Genova

Luigi Gallo – 12/05/1969 Merano Bz

Alessandra Guerra – 19/07/1963 Udine

Paolo Rossi – 22/06/1953 Monfalcone Go

Electra Stamboulis – 31/12/1969 Bologna

Elisa Tagliavini – 20/08/1989 Castel San Pietro Terme Bo

6. Movimento 5 Stelle

Sabrina Pignedoli – 24/10/1983 Castelnovo Ne’ Monti Re

Ugo Biggeri – 11/02/1966 Firenze

Martina Pluda – 23/01/1989 Milano

Cinzia Morsiani – 09/09/1970 Imola Bo

Paola Gori – 27/08/1973 Cremona

Maria Angela Ferri – 29/08/1981 Oderzo Tv

Giacomo Zattini – 22/08/1996 Cesena Fc

Paolo Bernini – 03/07/1987 Cento Fe

Mohamad Kamel Malak (detto Pino) – 19/06/1955 Katermaya Libano

Stefania Braghetta – 05/03/1969 Ferrara

Rada Bolognesi – 30/12/1991 Lugo Ra

Fulvia Panza – 27/05/1970 Salerno

Diego Nicolini – 12/03/1969 Pergine Valsugana Tn

Andrea Bardin – 05/10/1968 Vicenza

Cesidio Antidormi (detto Anti) – 06/01/1964 Bassano Del Grappa Vi

7. Libertà

Cateno De Luca – 18/03/1972 Fiumedinisi Me

Laura Castelli – 14/09/1986 Torino

Vito Comencini – 11/10/1987 Bussolengo Vr

Francesco Amodeo – 11/06/1977 Napoli

Mauro Beccari – 03/01/1958 Berra Fe

Sara Cunial – 08/07/1979 Roma

Mirko De Carli – 02/06/1984 Ravenna

Rehana Kausar – 02/10/1964 Sialkot Pakistan

Meryem Khaioui detta Maria – 20/04/1985 Casablanca Marocco

Chiara Vanessa Michelon – 18/11/1993 Codigoro Fe

Cinzia Pasi – 28/04/1962 Ravenna

Ugo Rossi – 26/01/1991 Palmanova Ud

Enrico Rizzi – 01/12/1989 Erice Tp

Paolo Silvagni (detto Valleverde) – 31/12/1985 Lugo Ra

Giorgia Tripoli – 15/01/1983 Palmanova Ud

8. Alleanza Verdi Sinistra

Cristina Guarda – 03/03/1990 Cologna Veneta Vr

Domenico Lucano (detto Mimmo) – 31/05/1958 Melito Di Porto Salvo Rc

Brigitte Foppa – 08/10/1968 Bolzano

Nicola Dall’olio – 05/03/1969 Parma

Jessica Veronica Cugini – 22/02/1973 Sassari

Alessandro Franceschini – 06/04/1974 Trento

Francesca Caprini – 13/03/1973 Milano

Stefano Dall’Agata – 06/12/1960 Treviso

Alessandra Filippi – 18/04/1965 Modena

Giulia Giorgi – 03/04/1972 Monfalcone Go

Alessandra Mion – 09/05/1959 Dolo Ve

Emanuel Oian – 13/02/1998 Tolmezzo Ud

Jessica Todaro (detta Jessica Todaro Bellinati) – 20/07/1993 Roma

Paolo Trande – 30/08/1965 Specchia Le

Francesco Gonella – 07/06/1959 Padova

9. Partito Democratico

Stefano Bonaccini – 01/01/1967 Modena

Annalisa Corrado – 08/09/1973 Civitavecchia Rm

Ivan Pedretti – 30/09/1954 Gardone Val Trompia Bs

Elisabetta Gualmini- 17/05/1968 Modena

Alessandro Zan – 04/10/1973 Padova

Alessandra Moretti – 24/06/1973 Vicenza

Sara Vito – 11/05/1976 Gorizia

Sara Ferrari – 05/01/1971 Rovereto Tn

Antonio Mumolo -22/11/1962 Brindisi

Giuditta Pini – 27/09/1984 Carpi Mo

Marcello Saltarelli – 06/03/1992 Bologna

Silvia Panini – 23/01/1998 Mirandola Mo

Lorenzo Gennari – 31/07/1995 Perugia

Paola Gazzolo – 11/08/1966 Piacenza

Andrea Zanoni – 26/08/1965 Treviso

10. Fratelli d’Italia

Giorgia Meloni (detta Giorgia) – 15/01/1977 Roma

Sergio Antonio Berlato – 27/07/1959 Marano Vicentino Vi

Alessia Ambrosi – 14/04/1982 Negrar Vr

Antonella Argenti 14/03/1968 Padova

Silvia Bolla 28/06/1959 Mira Ve

Stefano Cavedagna (detto Cavedania) – 09/12/1989 Bologna

Alessandro Ciriani – 02/08/1970 Pordenone

Elena Donazzan – 22/06/1972 Bassano Del Grappa Vi

Guglielmo Garagnani – 17/09/1971 Bologna

Valeria Mantovan – 02/08/1990 Rovigo

Maddalena Morgante – 4/06/1981 Verona

Anna Olivetti 05/11/1977 Gorizia

Lucas Pavanetto – 02/04/1982 Ellwangen Germania

Daniele Polato – 04/06/1975 Verona

Piergiacomo Sibiano (detto Piga) – 30/11/1981 Riccione Rn

11. Azione

Carlo Calenda – 09/04/1973 Roma

Elena Bonetti – 12/04/1974 Asola Mn

Federico Pizzarotti – 07/10/1973 Parma

Lara Bisin – 29/08/1976 Malo Vi

Mario Raffaelli – 15/05/1946 Trento

Stefania Cargioli – 31/05/1962 Pavullo nel Frignano Mo

Giovanni Poggiali – 18/12/1971 Firenze

Silvia Fattore – 25/03/1973 Camposampiero Pd

Carlo Pasqualetto- 01/06/1988 Camposampiero Pd

Valeriana Maria Masperi – 04/11/1950 Argenta Fe

Riccardo Mortandello – 28/06/1981 Padova

Giuditta Righetti – 03/08/1991 Verona

Paul Köllensperger (detto Paul) – 3/08/1970 Bolzano

Federica Sabbati – 27/09/1972 Trieste

Umberto Costantini – 10/12/1987 Vignola Mo

12. Lega

Paolo Borchia – 27/05/1980 Negrar Vr

Elena Lizzi – 30/10/1967 San Daniele Del Friuli Ud

Alessandra Basso – 14/03/1967 Treviso

Rosanna Conte – 17/04/1968 Portogruaro Ve

Anna Maria Cisint – 07/10/1963 Cormons Go

Stefano Bargi – 03/04/1989 Sassuolo Mo

Roberta Conti – 09/06/1968 Faenza Ra

Arianna Lazzarini – 06/03/1976 Monselice Pd

Alessandro Manera – 09/11/1972 Treviso

Morena Martini – 22/07/1963 Rossano Veneto Vi

Emiliano Occhi – 03/08/1977 Parma

Roberto Paccher (detto Pacher) – 27/09/1965 Levico Tn

Roberto Pizzoli – 14/02/1974 Venezia

Roberto Vannacci – 20/10/1968 La Spezia

Stefano Zannier – 11/06/1971 Spilimbergo Pn