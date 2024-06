Europee, i commenti. Sadegholvaad: PD bene, Meloni premiata. 5 Stelle: pesa astensionismo

🔊 Ascolta l\'audio

In attesa dei risultati delle amministrative, dalla politica locale arrivano commenti sugli esiti del voto per le Europee.

Per il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad: “Oggi è naturale che il commento politico post elettorale debba essere spacchettato in due parti. Europee e quindi, nel pomeriggio, amministrative per i 16 comuni della Provincia di Rimini. Sul voto europeo mi pare emergano alcune indicazioni:

1. In Europa spira decisamente un vento di destra, più o meno accentuato

2. Ancora una volta ad essere penalizzati sono i partiti al Governo dei Paesi UE. Con una eccezione. L’Italia. E’ indubbio che questo voto premi Giorgia Meloni: dopo due anni di governo i suoi suffragi crescono benché non cresca se non di pochissimo la coalizione di centrodestra. Quello che guadagna Meloni da una Europea all’altra, perde Salvini ma il totale è pressoché identico.

3. Il PD è andato molto bene, al di là di quanto i sondaggi pre voto attestavano. Ad Elly va ascritta la scelta di una campagna sui territori piuttosto che mediatica e questo ha pagato. Tale dato ha un valore anche più ampio se si pensa alle preferenze record che hanno avuto Bonaccini, Nardella, Gori, Decaro, Ricci. I territori e i candidati radicati hanno tirato molto e bene per tutto il PD. Senza partire con la solita storia del ‘partito dei sindaci’, sterile e un nonsenso, bisogna a mio avviso semplicemente dire che dove siamo sul pezzo e sui temi che interessano le comunità i risultati arrivano. Questo, per il PD, deve essere un punto di ripartenza e non di sollievo o di conta interna. Bisogna far fruttare questo 24 e passa per cento, un risultato molto positivo, con la capacità di costruire alleanze sui temi strategici e concreti per il Paese, le sue famiglie, le sue imprese. Più che al campo largo, uno slogan che lascia il tempo che trova, bisogna salpare per il mare largo della concretezza. Se sapremo trasformare questo 24 per cento abbondante in un solido vascello per il PD si aprirà una nuova stagione di alleanze, prima di tutto con i blocchi sociali e i territori

4. A Rimini il PD è il primo partito. Stefano Bonaccini ha fatto boom di preferenze in provincia. Un risultato molto più che soddisfacente ottenuto grazie a un lavoro condiviso da tante donne e uomini a cui mi permetto di aggiungere il lavoro di questa amministrazione comunale. Bene. Si respira oggi un clima sereno e condiviso nel PD riminese i cui frutti sono questi : questo è un fatto molto positivo, sia per il presente che per il futuro.

Nel pomeriggio proverò a commentare i risultati delle amministrative”.

Per il Movimento 5 Stelle Emilia Romagna il commento dei coordinatori regionali, Sen. Marco Croatti e Gabriele Lanzi, dell’Europarlamentare Sabrina Pignedoli, della deputata Stefania Ascari e della consigliera regionale Silvia Piccinini.

“Le proiezioni delle votazioni attestano il Movimento 5 Stelle come terza forza politica.

I dati mostrano una partecipazione sempre inferiore alle elezioni, con una notevole diminuzione dell’affluenza alle urne. Questo trend ha influito negativamente anche sui risultati del nostro Movimento, riducendo il numero di voti rispetto alle precedenti tornate elettorali.

Siamo consapevoli che l’astensionismo è stato un fattore determinante in questa elezione.

È un segnale che non possiamo ignorare e che ci spinge a riflettere su come migliorare il nostro impegno con i cittadini.

Ad ogni modo, il Movimento 5 Stelle continuerà a lavorare per rappresentare al meglio gli interessi della comunità. Il nostro impegno rimane invariato. Continueremo a lavorare per rappresentare la voce di coloro che credono nel nostro programma garantendo che i nostri europarlamentari saranno coerenti con i temi della campagna elettorale. In linea con quanto sostenuto dal nostro Presidente Conte, faremo valere il nostro peso a favore di un’Italia progressista che possa costituire una seria alternativa a questa destra.

Non ci resta che ringraziare tutti i nostri sostenitori e coloro che hanno partecipato al voto. Promettiamo di analizzare approfonditamente i risultati per trovare soluzioni efficaci e per coinvolgere maggiormente la cittadinanza nelle prossime elezioni.

Siamo orgogliosi e contenti per la conferma di Sabrina Pignedoli, nostra eurodeputata, che rappresenta un importante punto di riferimento e una vittoria significativa per il nostro Movimento”.

Per l’Alleanza Verdi Sinistra Italiana: Fortunato Stramandinoli, Segretario regionale Sinistra Italiana

“L’onda nera europea continua a propagarsi, formazioni che senza mezzi termini si identificano nel cancro che ha già vissuto in questa parte di mondo e che, pare, sempre più cittadine e cittadini europei non sappiano o non vogliano riconoscere, crescono e raccolgono consensi in tutti i paesi. In questo contesto, registriamo una quasi rarità nel nostro paese: Alleanza Verdi e Sinistra non solo supera lo sbarramento ma arriva ad oltre il 6%, un risultato che in questi termini neanche noi ci aspettavamo, chiaramente lo speravamo ma sappiamo che la realtà è diversa e che nulla è mai scontato; un risultato in controtendenza, che non si vedeva da tempo. Vuol dire che la strada che abbiamo deciso di intraprendere è quella giusta, che abbiamo iniziato a seminare meglio di qualche altra volta, che dobbiamo continuare ad uscire fuori dalle nostre bolle, che stiamo parlando la lingua del futuro, di quelle generazioni che qualcuno continua a dire disinteressate alla politica ma che invece seguono e rispondono.

In Emilia Romagna il livello del consenso è al 6,5%, con punte del 12%, un risultato importante che ci porta ad essere una realtà su tutto il territorio emiliano romagnolo e ci proietta in una nuova fase politica che affronteremo con impegno e convinzione, come abbiamo sempre fatto. Riusciamo ad eleggere Ilaria Salis e liberarla dalle catene di un paese europeo che nulla ha a che vedere con la democrazia; Mimmo Lucano raccoglie il maggior numero di preferenze nella nostra circoscrizione e anche lui sarà in Europa a battersi contro questa onda nera.

A Rimini città prendiamo il 6,97%, di poco dietro al M5S e davanti a Forza Italia e Lega; è per noi un grandissimo risultato per il quale ringraziamo tutte e tutti coloro che hanno deciso di esprimere il loro voto, per Lucano, per la Salis, per un presente e un futuro diverso, pieno di pace, più giusto ed equo, continuiamo a coltivare sul territorio, continuiamo a lavorare piedi a terra e sguardo al futuro”.