Una festa in piazza per i 70 anni di Romagna Mia. Una chiamata per i busker

🔊 Ascolta l'audio

Il Primo Maggio si festeggeranno in piazza Borghesi a Savignano sul Rubicone i settanta anni di Romagna Mia. Saranno presenti le grandi orchestre di Moreno Il Biondo, Orchestrina di Molto Agevole, Santa Balera, per l’esordio dopo Sanremo, e gli Alluvionati del Liscio. Ospite Roberta Cappelletti.

Aperta una call per i buskers che vorranno esibirsi durante il Primo Maggio a Savignano sul Rubicone.

“Il giorno del compleanno del grande maestro Secondo Casadei è la migliore occasione per annunciare una nuova importante manifestazione di liscio e del folklore romagnolo che si terrà il Primo Maggio a Savignano sul Rubicone”, annuncia Giordano Sangiorgi, patron del MEI, produttore dei Santa Balera ospiti a Sanremo 2024 e rinnovatore del mondo del liscio in questi dieci anni con tante iniziative come Il Liscio nella Rete, Cara Forli, la Notte del Liscio, Birichina, il Premio Arte Tamburini e tanti altri eventi.

Nel giorno del compleanno del grande Maestro Secondo Casadei ecco la grande notizia. Torna il Primo Maggio il grande concerto della tradizione del folklore romagnolo in Piazza a Savignano sul Rubicone, la città che ospita la straordinaria Casa Museo del grande Maestro curata dalla figlia Riccarda insieme alle nipoti Lisa e Letizia.

Con il claim “IL Lavoro in Ballo” dalle 18 alle 22 circa si alterneranno sul palco di Piazza Borghesi a Savignano sul Rubicone le principali orchestre, storiche e nuove, della Romagna, in una rinnovata vitalitàdel settore, che sta rilanciando tutta la filiera delle orchestre e del ballo liscio, grazie alla partecipazione dei Santa Balera al Festival di Sanremo 2024 di fronte a 13 milioni e 500 mila spettatori.

Proprio i Santa Balera, dopo la partecipazione a Sanremo, sono attesissimi ed esordiranno il Primo Maggio a Savignano sul Rubicone con un set dei Giganti del Liscio che attinge ai migliori brani e ai migliori suoni del liscio dal Dopoguerra agli Anni Settanta, grazie a un ensemble di dodici musicisti giovanissimi provenienti da Forli, Faenza, Bologna e Rimini, mentre esordirà su un grande palco, suonata dagli Alluvionati del Liscio, neonata formazione tutta faentina, l’Inno del Team Gresini del Moto Mondiale Gp che sta facendo fare al liscio il giro del mondo con Dai, Dai Gresini! e tanti altri brani storici.

L’Orchestrina di Molto Agevole, guidata da Enrico Gabrielli presenta il nuovo cd realizzato insieme a Casadei Sonora, dopo l’uscita del singolo Martino cha cha cha, mentre la serata si concluderà con la grande tradizione di Moreno Il Biondo & Grande Evento, reduce da resident band al programma Paradise di Pascal Vicedomini su Rai 2, con l’ospite Roberta Cappelletti e la voce di Alessia Dalcielo dei giovani Fade.

Grazia agli eventi collaterali la giornata di festa coinvolgerà la Parrocchia di Santa Croce, i Commercianti del Cocs, Scuole e altre realtà del

territorio.

Infine, i buskers che vorranno esibirsi in tale giornata potranno scrivere a info@audiocoop.it fornendo la loro disponibilità per la giornata inviando il nome dell’artista, il genere musicale e la strumentazione che sarà utilizzata. Sarà chiesto loro di eseguire anche alcuni storici brani di liscio.

La manifestazione è organizzata da Materiali Musicali in collaborazione con Casadei Sonora e con il fondamentale sostegno del Comune di Savignano sul Rubicone.