La sera di Natale in onda su Icaro un documentario sul presepe

Sono trascorsi 800 anni da quando San Francesco a Greccio, nel 1223, creò quello che viene considerato il primo presepe. Un documentario, prodotto da Gruppo Icaro per il circuito di televisioni locali di Corallo Sat, a Natale ci porterà alla scoperta della tradizione presepista nelle diverse regioni d’Italia, indagando le ragioni profonde che portano ogni anno al rinnovo di questo gesto nelle nostre case. Il documentario sarà in onda su Icaro TV il 25 dicembre alle 20 e 15.

Unisce le comunità, tiene viva la tradizione, rinnova il senso della Fede. È il presepe, patrimonio immateriale d’Italia, che nel 2023 compie 800 anni. La prima natività – un presepe vivente – fu allestita per desiderio di San Francesco, che a Greccio volle vedere, mettendolo in scena, l’evento della nascita di Gesù. Oggi il presepe viene rappresentato in infiniti modi, raccontando spesso, nel modo e nella tecnica della sua rappresentazione, la storia, le tradizioni e la partecipazione delle comunità che lo ospitano nel realizzarlo e nel viverlo.

Il documentario “Betlemme-Italia: viaggio nel presepe”, prodotto da Gruppo Icaro per il circuito Corallo Sat, porta lo spettatore alla scoperta, da una parte, della tradizione presepista nelle diverse regioni d’Italia, dall’altra indaga le ragioni profonde che portano ogni anno al rinnovo di questo gesto nelle nostre case e in tanti luoghi della vita comune, con uno sguardo particolare alla prospettiva francescana, nell’ottocentenario del primo “allestimento”.

Il racconto visivo lungo lo Stivale del documentario ci porta nei piccoli borghi come nelle grandi città, grazie al lavoro compiuto nel 2022 dalle troupe televisive presenti sui territori, aderenti ad Associazione CORALLO, Coordinamento Radiotelevisioni libere locali. Un circuito che agisce in sinergia con l’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana (CEI). Si va dal presepe allestito al Centro Rosetum Milano – spazio per il teatro e la cultura gestito dai Cappuccini – ai presepi della montagna in Trentino, a quelli marinari della Liguria. Dai presepi nelle grotte naturali della Puglia, a quello fatto all’uncinetto in Toscana, facendo tappa, naturalmente, anche a San Gregorio Armeno, cuore di Napoli abitato da secoli dalle botteghe dei maestri pastorai.

Un viaggio con nel cuore le parole di papa Francesco, che nella lettera apostolica “Admirabile signum” parla del presepe come di “un esercizio di fantasia creativa”: un’esperienza che dà vita a piccoli capolavori di bellezza, una gioiosa abitudine da tramandare di generazione in generazione per trasmettere il messaggio di una ricca spiritualità popolare, grazie al suo allestimento nelle chiese, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nei luoghi di lavoro. Ad accompagnarci per approfondire la riflessione sul senso teologico e socio culturale del presepe, due interlocutori d’eccezione: il Ministro Generale dei Frati Minori, padre Massimo Fusarelli e l’antropologo Marino Niola.

“Betlemme-Italia: viaggio nel presepe” è un documentario prodotto da Gruppo Icaro, scritto da Serena Saporito. Con la collaborazione di Alessandro Caspoli. Regia di Marco Colonna. Direttore di produzione: Francesco Cavalli

Con il contributo di:

Telenova, Tele Liguira Sud, Telepace Trento, TVL Pistoia, Icaro TV, Telepace Roma, Teleclub Italia, TSTV Benevento, Teledehon.