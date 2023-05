Pioggia per tutta la notte. Resta chiusa SS16 a Rimini. A14: possibili chiusure

🔊 Ascolta l'audio

Dopo una notte di pioggia continua resta chiuso il tratto della SS16 a Rimini a ridosso del ponte della Marecchiese, per l’alto livello del Marecchia.

Situazione critica anche in autostrada. In molti casi lungo la A14 l’acqua ha raggiunto il piano viabile, scrive in una nota Autostrade per l’Italia.

“Al fine di preservare la circolazione lungo i tratti interessati e consentire il passaggio dei mezzi di soccorso, in corrispondenza di alcuni attraversamenti di corsi d’acqua è stato necessario ridurre il numero di corsie transitabili. Tuttavia, la persistenza delle precipitazioni e l’ulteriore innalzamento dei livelli di acqua in alcuni punti, rendono probabile l’adozione nelle prossime ore di altri provvedimenti alla circolazione senza escludere la possibilità di chiudere temporaneamente al traffico alcuni tratti della A14 tra Castel San Pietro e Cattolica, lungo i quali pertanto si sconsiglia fortemente il transito” si legge ancora nella nota.

Agli utenti che provenendo da Milano percorrono la A1 diretti verso le regioni adriatiche del centro e sud Italia si consiglia di proseguire lungo la A1 Milano-Napoli, per poi all’altezza di Roma procedere tramite la A24/A25 verso il versante adriatico. Percorso inverso per chi da Abruzzo, Molise e Puglia intende raggiungere le regioni del nord.

Per gli aggiornamenti sulla situazione delle autostrade, si può consultare il sito sul sito autostrade.it

Lungo la strada statale 258 “Marecchia”, a causa di una frana che ha interessato la sede stradale, si è resa necessaria la chiusura temporanea, in entrambe le direzioni, del tratto in corrispondenza del km 55,600 in località Novafeltria (Rimini). Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

A causa degli effetti sul territorio e sulle infrastrutture del forte maltempo che sta interessando l’Emilia-Romagna e tutta l’area della costa Adriatica, anche per oggi la circolazione ferroviaria resterà sospesa sulle linee Bologna – Rimini, Bologna – Ravenna , Ravenna – Rimini e Faenza – Ravenna. Sospesa al momento la circolazione anche fra Faenza e Marradi, sulla linea Faenza – Borgo San Lorenzo – Firenze, dove è in corso l’intervento dei tecnici di RFI.

L’offerta commerciale sarà riprogrammata. Previste cancellazioni e limitazioni di percorso dei treni regionali e a lunga percorrenza. Servizi sostitutivi con autobus saranno effettuati sulla base delle condizioni della viabilità stradale e della disponibilità di mezzi.