Alcol alla guida: 8 patenti sospese nella notte a Miramare

Si sono concentrati a Miramare questa notte i controlli della Polizia Locale di Rimini. Al posto di blocco su viale Principe di Piemonte (all’altezza di via Martinelli) sono stati 25 i conducenti fermati, 8 dei quali stavano guidando in stato d’ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nel dettagli, sei sono stati trovati alla guida con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro. Per loro è scattata la sospensione della patente da sei mesi ad un anno e la denuncia, che potrebbe portarli anche alla scelta volontaria dei lavori di pubblica utilità. Stessa sorte, ma con una sospensione della patente di guida più lunga, prevista da uno a due anni, per l’unico conducente che ha fatto registrare all’etilometro il valore più alto, ovvero 1,60 g/l, oltre 3 volte quello consentito.

L’ultima partente invece è stata ritirata ad un giovane che guidava sotto l’effetto di droga e si è anche rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari. Per lui anche una segnalazione alla Prefettura visto che era in possesso di modiche quantità di marijuana. Il suo veicolo è stato sottoposto al vincolo del sequestro.