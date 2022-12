A Rimini via libera al bilancio: pacchetto fiducia e cala il debito procapite

🔊 Ascolta l'audio

Via libera al bilancio di previsione 2023-2025 nell’ultima seduta dell’anno del Consiglio Comunale di Rimini. 21 i voti favorevoli e 8 quelli contrari.

Tra i punti cardine del bilancio, l’amministrazione evidenzia l’introduzione del “pacchetto fiducia”, una serie di azioni pensate per sostenere famiglie e imprese del valore di 3 milioni di euro. Quattro le misure: la riduzione dell’aliquota dell’addizionale Irpef per i redditi al di sotto dei 50mila euro di reddito, che interesserà quasi 50mila riminesi; il fondo da 500mila euro per introdurre agevolazioni Imu per gli immobili affittati a canone concordato; la conferma della gratuità dei nidi per le famiglie con reddito medio basso (sotto i 26mila euro) e l’introduzione di un nuovo progetto sperimentale per il sostegno scuole paritarie; infine il fondo straordinario di 200mila euro destinato ai cittadini economicamente più in difficoltà e maggiormente colpiti dal caro bollette. A questo si aggiunge la scelta di non alzare le imposte, tasse e tariffe di competenza comunali, confermando tutte le agevolazioni regolamentari già applicate per Imu, Tari, Icp e la disapplicazione dell’Iscop. Cambia solo l’aliquota (da 0,70 a 1,50) dell’imposta di soggiorno per le locazioni brevi: una scelta che, combinata alle agevolazioni Imu per gli immobili a canone concordato, si propone di stimolare il mercato degli affitti a favore delle famiglie.

Nonostante le maggiori spese legate in particolare all’aumento delle utenze (luce, gas, acqua) per le scuole, palestre, uffici di competenza comunale e al generale, il bilancio compensa con gli introiti della attività di contrasto all’evasione fiscale con oltre 7,3 milioni di euro recuperati nel 2022 (43,6 milioni negli ultimi cinque anni).

55 i milioni destinati politiche sociali, scuola e diritto allo studio.

Il debito residuo scenderà, al 31 dicembre 2023, di quasi 9,5 milioni di euro (da 73,6 a 64,1 milioni). Il debito procapite scende quindi da 431 a 387 euro.

In programma inoltre circa 90 milioni di euro di investimenti, finanziati con risorse del Comune e fondi intercettati da enti terzi (54 milioni). La quota del 2023 va a sommarsi a quella preventivata per il biennio, 2024/2025, portando a circa 204 milioni il valore delle opere stimate per il triennio. Il 2023 sarà caratterizzato dall’avvio e dalla prosecuzione di alcuni dei grandi progetti già finanziati quest’anno, a cui si affiancherà una serie di lavori che hanno l’obiettivo di compattare la città dal punto di vista dei collegamenti, proseguire nella riqualificazione dei quartieri, rendere più capillare la presenza dei servizi comunali sul territorio. Tra le opere previste: l’avvio del parcheggio interrato di piazzale Marvelli (12,6 milioni), la prosecuzione del Parco del Mare (tratti 6 e 7), la piscina comunale a Viserba (10 milioni), il prolungamento del Metromare verso la Fiera (49 milioni Pnrr), a cui si aggiungono i cantieri in corso sulla Statale 16 a carica di Autostrade per l’Italia. Lungo l’asse della SS16 si integreranno altri interventi da Rimini sud a Rimini nord, come la rotatoria su via Cavalieri Vittorio Veneto e quella con via Grazia Verenin.

“Ringrazio l’assessore Juri Magrini per il grande lavoro fatto in questi mesi insieme agli uffici e ai consiglieri – commenta il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – Un lavoro puntuale e attento che ci riconsegna un bilancio solido, che nonostante il momento storico che stiamo vivendo ci consente di ridurre il debito procapite dei riminesi. Un risultato straordinario se messo in relazione al fatto che parallelamente non arretriamo sul welfare e al contrario adottiamo misure che servono a stringerci in un momento di difficoltà, confermando la gratuità dei nidi, introducendo riduzioni all’addizionale Irpef e un fondo per le bollette. Il nostro obiettivo è quello di consegnare una città con le spalle più larghe ai nostri figli”. “Parallelamente continuiamo a pianificare e mettere in atto investimenti importanti per il futuro della nostra città, dal centro ai quartieri. L’intento in particolare è quello di intervenire sulle zone a monte della Statale 16: penso ad esempio all’impegno che ci siamo presi da qui al 2026 di coprire con la fibra tutto il territorio comunale, arrivando anche a quelle zone che oggi sono completamente scoperte”.

I commenti

Andrea Bellucci, Lista Jamil

“Oggi non votiamo solo a favore a questo bilancio di previsione triennale ma confermiamo con forza la nostra fiducia all’ottimo lavoro del Sindaco e tutta la Giunta.” Il bilancio di previsione triennale rappresenta per un Comune il massimo sforzo di pianificazione e programmazione, non solo finanziaria, è sicuramente un documento ambizioso che tiene in considerazione, la grave congettura globale che stiamo vivendo – Con i gravi strascichi lasciati dalla pandemia che si vanno a sommare alla guerra in Ucraina con una incredibile ripercussione su energia, materie prime e beni di prima necessità. Con una situazione così complessa ed incerta per il Comune e per tutti i cittadini, la sfida che abbiamo voluto affrontare è partita proprio dal non voler aumentare i Tributi e dare vita al “Pacchetto Fiducia” Le sfide del prossimo futuro passeranno dalla redazione del nuovo PUG con il rilancio di tutte le strutture dismesse, il NUOVO POLO MUSEALE DELLA CITTA’ con l’obiettivo di poter diventare Capitale Italiana della Cultura 2025 e SICURAMENTE LE COLONIE MARINE con la grande possibilità di rilancio in un’area depressa da decenni. Rimini ancora non è perfetta, ma continua giorno dopo giorno a migliorare significativamente e siamo convinti che con questa programmazione continuerà a migliorare da qui ai prossimi anni.