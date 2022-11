Alla Reunion dello Stic l'omaggio ai 40 anni di E.T., scienza e cosplay

🔊 Ascolta l'audio

Il Centro Congressi dell’Hotel Mediterraneo di Riccione ha ospitato la Reunion XVIII, convention organizzata dallo Stic-Al Star Trek Italian Club “Alberto Lisiero” e da Ultimo Avamposto. Un fine settimana dedicato alla fantascienza ma non solo con protagonista uno degli alieni più famosi ed amati del cinema creazione di un premio oscar italiano.

Alla Reunion ospite la Fondazione Culturale Rambaldi con la riproduzione 1:1 di E.T. In occasione del quarantennale dell’uscita del film Daniela Rambaldi, figlia del Maestro Carlo, ha raccontare i retroscena di uno dei film più iconici del cinema internazionale.



Il programma del sabato ha visto diversi incontri tra cui quello con l’attore e doppiatore Gabriele Patriarca che ha prestato la voce ad Elliot il protagonista del film “E.T.”. Si è parlato di scienza con il riminese Fabio Mortari dell’Osservatorio Astronomico Hypatia ma anche di anticipazioni e news sui progetti dello Stic-Al e su Star Trek e sulla fantascienza in tv e al cinema. E ancora, la presentazione del libro “Richard Matheson, leggende per lo schermo” con l’autore Cesare Cioni e, in serata, la Sfilata dei Costumi, il consueto e colorato appuntamento con il cosplay.