Cantiere lungomare Rasi-Spinelli: cambia temporaneamente la viabilità

Prosegue il cantiere per il nuovo lungomare di Cattolica. Operai e mezzi saranno impegnati nei prossimi giorni nella realizzazione dei cordoli e dei relativi marciapiedi per il “lato monte”. In particolare, dal prossimo giovedì 3 novembre, si interverrà nella zona del Rasi-Spinelli compresa tra le intersezioni con le vie Belvedere e Guglielmo Marconi. Per tale motivo, quel tratto chiuderà al traffico veicolare per la durata dei lavori, prevista in circa una settimana.

VIABILITÀ ALTERNATIVA. L’Amministrazione Comunale ha predisposto una percorribilità alternativa che nel dettaglio prevede di invertire i sensi di marcia nelle vie Righi, Marconi e di Via Verdi nel tratto tra il lungomare e la via Pisacane. Il tratto di via Risorgimento sarà accessibile ai soli residenti. Si tratta di una prima fase di questo “cantiere mobile” per i nuovi marciapiedi che successivamente si sposterà in direzione Rimini. Lo step seguente, che avverrà più avanti nei prossimi mesi, sarà il rifacimento della pavimentazione della parte carrabile e ciclabile, differenziate per colorazione, con massello autobloccante.

“Nel frattempo – ricorda l’Assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Uguccioni – Hera, per il lungomare, sta effettuando la posa della nuova linea di condotta idrica. Ma sono numerosi gli interventi in città in programma o che già in questi giorni stanno andando avanti. Tra i prossimi lavori in avvio nei primi giorni di novembre, ad esempio, lo sdoppiamento della rete fognaria in via del Porto. Entro la prima settimana di novembre prevista anche la cantierizzazione per la riqualificazione di via Ferrara. Su via Verdi, attualmente, prosegue la riqualificazione della condotta idrica, con nuovi allacci, che permetterà di ammodernare e potenziare il sistema dell’intera arteria. I mezzi sono al lavoro per la riqualificazione e messa in sicurezza della zona delle “vie delle regioni” a Cattolica. In particolare, Hera sta realizzando il bypass che permetterà di raccogliere le acque piovane dal Torconca, in via Oriolo, deviarle in via Toscana, attraversare la via Sardegna, per confluire al torrente Ventena”. A seguito degli interventi di Hera, l’amministrazione ha già previsto la riqualificazione delle aree interessate dai cantieri con le riasfaltature, la sistemazione dei marciapiedi, la messa in sicurezza delle alberature.