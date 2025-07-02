Balneazione, rientrati 5 valori "non conformi" compresi i 2 bellariesi

I campionamenti aggiuntivi eseguiti da Arpae nelle acque dell'Adriatico il 1° luglio hanno permesso di verificare il rientro nei limiti normativi delle 5 acque marine che erano risultate temporaneamente con valori fuori norma nel monitoraggio del 30 giugno.

Tutto ok quindi per i due tratti in provincia di Ravenna (Lido di Classe-100m N Foce Fiume Savio e Lido di Savio Sud), per quello in provincia di Forlì-Cesena (Savignano) e per i due in provincia di Rimini (Bellaria Foce Vena 2 e Bellaria Foce Uso 100 m N).

È invece risultato sopra i limiti il campione straordinario richiesto dall'Ausl Romagna per il tratto denominato Lido di Savio - 150 m S Foce fiume Savio (RA). Per questo tratto di mare è prevista l'emanazione da parte del sindaco dell'ordinanza di non balneabilità fino al rientro al di sotto delle soglie.