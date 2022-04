Uniamo Riccione: davanti al palazzo del turismo per dare un segnale

🔊 Ascolta l'audio

Gli esponenti di Uniamo Riccione, lista civica che sostiene la candidatura a sindaca di Daniela Angelini, si sono dati appuntamento davanti al Palazzo del Turismo. Un’occasione per spiegare come è nata l’esperienza dell’associazione, divenuta poi lista. “Governare – si legge in una nota – non è rispondere ogni giorno alle circostanze ma progettare il futuro, avere in testa un’idea di città, immaginare con un po’ di utopia. Progettare il futuro di una comunità richiede anche e soprattutto di volgere lo sguardo indietro per conoscere le radici della propria identità. Da queste consapevolezze e con questa visione nasce l’associazione politica Uniamo Riccione“. “Tutto parte – continua la nota – dal cuore, dal verde e dalla voglia di (Ri)Unire. Dal logo di Uniamo Riccione si può comprendere in larga parte l’obiettivo e la finalità dell’Associazione Politica nata a sostegno di Daniela Angelini Sindaco e che continuerà percorso e azione anche dopo la tornata elettorale. Il CUORE e il FUCSIA rappresentano l’eleganza, la bellezza, l’amore, la gioia e soprattutto la figura femminile.

Il VERDE, al di là di ogni retorica, racconta il respiro, il presente, il futuro e, in occasione della ricorrenza dei 100 Anni del Comune di Riccione, il richiamo alle origini della Perla Verde dell’Adriatico.” “C’è poi – prosegue Uniamo Riccione – la parte del GENIUS LOCI, ripreso dalla EMME di UNIAMO, che raffigura il Palazzo del Turismo, una delle icone indelebili della Città davanti al quale il gruppo si ritrova per questo simbolico scatto fotografico“.

“Per chi non lo ricordasse, il palazzo del Turismo fu costruito nel 1938 e fu la prima struttura dell’Adriatico pensata per la PROMOZIONE TURISTICA E PER INTRATTENIMENTO.

Una vocazione quindi già ben presente fin dalla nascita della nostra splendida città e che vuole essere ricordata in maniera significativa nelle attività dell’associazione. Partire dalle origini e dalle radici per guardare al presente e al futuro” conclude la nota.