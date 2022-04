Parafarmacia Esculapio, un centro di eccellenza al femminile

🔊 Ascolta l'audio

Due donne intraprendenti, coraggiose e preparate… al servizio della tua salute. Sono loro il punto di forza della Parafarmacia Esculapio di Riccione, centro di eccellenza specializzato in Dermocosmesi e Consulenza Estetica e Dermatologica. Le due donne in questione sono la dottoressa Cecilia Pasini, titolare, e la dottoressa Chiara Rastelli.

Entrambe hanno conseguito la Laurea Magistrale in Farmacia presso l’Università di Bologna, la dottoressa Pasini ha conseguito anche un Master in Prodotti Cosmetici presso l’Università degli Studi di Milano, mentre la dottoressa Rastelli si è specializzata ulteriormente conseguendo un Master di primo livello in Fondamenti di Fitoterapia presso l’Università di Siena.

Due scienziate, dedite a una formazione continua, che si sono messe in gioco in un momento particolarmente delicato. La Parafarmacia Esculapio è stata infatti inaugurata nel novembre 2020, in piena pandemia da Covid. Se non è coraggio questo…

Coraggio, ma anche tanta determinazione e la consapevolezza di poter offrire un servizio che faccia davvero la differenza.

Esculapio non è in effetti una comune parafarmacia, ma un luogo dove i clienti possono spiegare nel dettaglio le loro problematiche ed essere guidati con professionalità verso il prodotto, la terapia ed il percorso più adatti alle loro esigenze.

Alla Parafarmacia Esculapio non solo è possibile acquistare prodotti cosmetici delle migliori marche, ma anche ricevere una consulenza estetica completa grazie alle visite cosmetologiche effettuate con macchinari all’avanguardia e di ultima generazione.

Un’altra particolarità di Esculapio è la selezione dei prodotti. Le dottoresse Cecilia Pasini e Chiara Rastelli dispongono di un ricco catalogo di parafarmaci, prodotti per immunoterapia, farmaci da banco, integratori sportivi, prodotti per bambini, prodotti per animali e molto altro.

La Parafarmacia collabora anche con il Poliambulatorio Esculapio ed il Garden Sporting Center per offrire percorsi estetici e di benessere a 360 gradi… con quello sguardo attento che solo le donne hanno.