Effetto pandemia. Anche l'aeroporto di Forlì resta senza voli fino a marzo

Anche l’aeroporto di Forlì paga dazio alla pandemia. Le compagnie Lumiwings e Albawings hanno infatti sospeso i collegamenti dallo scalo Ridolfi. I voli per la Sicilia si sono interrotti ai primi di gennaio mentre quelli per Tirana hanno resistito un paio di settimane in più. I collegamenti dovrebbero essere ripristinati a marzo, quando per il sistema aeroportuale inizierà la summer season. Intanto l’associazione Codici invita eventuali passeggeri che avessero incontrato difficoltà a farsi avanti. “Quello che preme – afferma Fausto Pucillo, Segretario di Codici Emilia-Romagna – è che non ci siano problemi per chi ha acquistato un biglietto e ha dovuto rinunciare a partire. L’emergenza sanitaria ha avuto un grande impatto anche sul settore viaggi e non sempre i consumatori sono stati tutelati”. In caso di problemi con la prenotazione di un biglietto per un volo aereo, oppure di difficoltà con rimborso o voucher, è possibile rivolgersi all’associazione al numero 0541.17.94.204 o all’indirizzo codici.emiliaromagna@codici.org