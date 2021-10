Quartiere Fontanelle. Sopralluogo al Parco Turati e al Buon Vicinato di viale Puglia

🔊 Ascolta l'audio

Un sopralluogo per constatare da vicino l’attività del parco Turati e del Centro di Buon Vicinato della Bocciofila Fontanelle Insieme di via Puglia a Riccione. Gli assessori Laura Galli, ai Servizi alla persona, e Lea Ermeti, ai Lavori Pubblici, sono andate a tastare il polso della situazione, al termine della sistemazione e manutenzione complessiva (completata con l’intervento sulla pista di pattinaggio), nell’area verde del quartiere Fontanelle. Dallo skateboard al pattinaggio a rotelle, artistico e free style, il parco ogni giorno è molto vissuto da riccionesi di ogni età. Nell’area insiste anche la sede di Buon Vicinato realizzata nel 2016 e diventata luogo di incontro non solo per gli anziani ma anche per i bambini che spesso la scelgono per festeggiare i loro compleanni.

“C’è tanta vita in questo parco – spiega Sergio Villa, presidente della Bocciofila Fontanelle Insieme–, oltre alle feste di compleanno, d’estate giochiamo a carte e a bocce e ci occupiamo della manutenzione del verde. In un certo senso noi nonni siamo le sentinelle del parco, controlliamo e ci interfacciano in un filo diretto con l’amministrazione per eventuali segnalazioni. Tra la scuola materna che si apre sul parco, l’impianto di pattinaggio e le iniziative dentro la casina che in inverno spero potremo riprendere, il quartiere ha un bel luogo di aggregazione”. Fontanelle oltre il Parco Turati, conta il Parco Sette Nani e il parco di via Sicilia. Soddisfatti del sopralluogo Galli ed Ermeti che per l’occasione hanno incontrato, oltre ad alcuni membri del direttivo della Bocciofila Insieme e ringraziato per l’attiva collaborazione, anche Gigliola Mattei, presidente Pattinaggio Artistico Riccione.