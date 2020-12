A Rimini Sindaco e Giunta pronti a sottoporsi al vaccino

Quando sarà possibile e secondo le priorità stabilite, Giunta e primo cittadino si sottoporranno tutti al vaccino. Il sindaco Andrea Gnassi e la giunta comunale al completo – Gloria Lisi, Roberta Frisoni, Anna Montini, Eugenia Rossi di Schio, Gian Luca Brasini, Mattia Morolli, Jamil Sadegholvaad, Giampiero Piscaglia – hanno deciso che si sottoporranno alla vaccinazione contro il Covid, nel rispetto delle priorità e delle disposizioni che saranno specificate dalle competenti autorità sanitarie e governative.

La Giunta segue l’esempio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nelle scorse ore ha reso pubblica la sua intenzione di aderire alla prossima campagna vaccinale, che nel nostro Paese dovrebbe partire a inizio 2021. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione rispetto all’opportunità di sottoporsi al vaccino, a partire dai soggetti più a rischio, più fragili e più esposti.

“Il Covid non fa distinzioni – commentano Sindaco e Giunta – e ognuno di noi, a prescindere dal ruolo, ha la stessa responsabilità e opportunità per depotenziare questo virus così insidioso e subdolo. La scienza attraverso il vaccino ci regala una speranza concreta per un 2021 diverso. Il vaccino è un pizzico di futuro”.