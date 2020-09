Tamponi troppo costosi dai privati. Federconsumatori fa appello alla Regione

E’ indispensabile che la Regione Emilia Romagna definisca un prezzo massimo per i tamponi effettuati nelle cliniche private per verificare una possibile infezione da Covid. A lanciare l’appello è la Federconsumatori Emilia Romagna alla quale sono arrivate numerose segnalazioni da parte dei cittadini. “Per un esame il cui costo non dovrebbe superare i 50/60 euro – premette l’associazione – nella maggior parte di queste realtà si chiedono tra 90 e 120 euro, con una maggior concentrazione attorno ai 110 euro. In una occasione, nella provincia di Modena, Federconsumatori ha segnalato un soggetto privato che, con giustificazioni risibili, aveva fatto pagare ad un ragazzo 220 euro per un tampone“. L’associazione ritiene che si stia formando “una sorta di cartello per mantenere elevato il costo di questa prestazione, con gli importi richiesti che non solo non si abbassano nel tempo (come qualcuno aveva previsto) ma si innalzano e si uniformano verso l’alto“.

Federconsumatori Emilia Romagna ha scritto al presidente della Regione Stefano Bonaccini e all’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini per chiedere la definizione da parte della Regione di un costo massimo applicabile presso le strutture private. “Un costo – scrive l’associazione – che, per parte nostra, riteniamo non dovrebbe essere superiore ai 60 euro“. Nei giorni scorsi, ad esempio. la Campania ha definito un costo di 62 euro.

Sulle pagine dei quotidiani locali però le cliniche rispediscono le critiche al mittente spiegando l’elevato costo dei reagenti e del personale da impiegare per effettuare gli esami. Alla Nuova Ricerca, ad esempio, i tamponi vengono acquistati a 65 euro e venduti a 85 mentre al Laboratorio 2000 il costo è di 90 e alla clinica Montanari di 110.